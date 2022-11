Memmingen im Lichterglanz, Weihnachtswichteln und Eröffnung des Christkindlesmarktes

Zu zwei vorweihnachtlichen Veranstaltungen lädt das Memminger Stadtmarketing ein: zu einem Einkaufserlebnis bis in den späten Abend und zum Wichteln.

21.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Zwei vorweihnachtliche Veranstaltungen sollen den Besuchern Memmingens die Zeit bis zum Fest verkürzen:

Memmingen im Lichterglanz: Das bedeutet nicht nur weihnachtlich geschmückte Schaufenster und romantisch beleuchtete Eingänge, sondern auch einen langen Einkaufsabend bis 22 Uhr. Memmingen im Lichterglanz findet am Freitag, 25. November, statt. An diesem Abend wird auch der Christkindlesmarkt auf dem Marktplatz eröffnet. In den teilnehmenden Geschäften gibt es laut Stadtmarketing Angebote und Aktionen, Geschenkideen werden präsentiert und es wird in der Altstadt für eine stimmungsvolle Atmosphäre gesorgt.

„Zur langen Einkaufsnacht erstrahlt die Memminger Innenstadt in besonderem Glanz. Die Eröffnung des Christkindlesmarktes, die festliche Weihnachtsbeleuchtung und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm schaffen ein außergewöhnliches Ambiente“, sagt Hermann Oßwald, Vorsitzender des Vereins. „Tauchen Sie ein in ein funkelndes Lichtermeer und starten Sie gemeinsam mit uns in eine hoffentlich friedliche und besinnliche Adventszeit.“

Einen Laternenumzug für Kinder mit dem Fanfarenzug Aitrach gibt es ab 18.30 Uhr. Treffpunkt ist am Marktplatz/Ecke Fußgängerzone. Der Umzug führt bis zum Schrannenplatz. Dort gibt es gegen 19 Uhr die Auftakt-Feuershow mit den Zündlern des TV Memmingen 1859. Die Abschluss-Feuershow gibt es gegen 22 Uhr auf dem Westertorplatz. Gegen 22.15 Uhr beendet dort ein Feuerwerk den Tag.

Dieses Jahr wird es zum Abschluss der Veranstaltung Memmingen im Lichterglanz auf dem Westertorplatz eine Feuershow geben – wie schon in früheren Jahren, wie unser Archivbild zeigt. Bild: Roland Schraut

Memminger Weihnachts-Wichteln: 99.000 Lose gibt es für das Weihnachts-Wichteln. Als Gewinne stehen unter anderem ein Kleinwagen, ein E-Bike, eine Reise, ein Fernseher, ein Ski-Set, eine Tischtennisplatte, eine Fotokamera, Geschenkgutscheine und einige Tausend Sofortgewinne bereit, sagt Hermann Oßwald. „Gerade die aktuelle Situation zeigt uns, dass die Treue unserer Kundinnen und Kunden keine Selbstverständlichkeit ist und Zusammenhalt mehr als alles andere zählt. Als besonderes Dankeschön verlosen wir gemeinsam mit dem Autohaus Sirch unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen unserer Vorweihnachtsaktion einen exklusiven Sonderpreis.“ Gesamtwert der Preise: mehr als 250.000 Euro.

Lesen Sie auch: Die Termine stehen fest: Das sind die Weihnachtsmärkte 2022 im Allgäu

Die Glückslose erhalten Kundinnen und Kunden vom 25. November bis 24. Dezember bei ihrem Einkauf in allen teilnehmenden Mitgliedsgeschäften des Vereins Stadtmarketing Memmingen – solange der Vorrat reicht. Alle vollständig ausgefüllten Losabschnitte nehmen laut Stadtmarketing an der Ziehung der Hauptpreise teil. Personenbezogene Daten werden demnach ausschließlich zu Verlosungszwecken verwendet.

Informationen auch unter www.stadtmarketing-memmingen.de