Mindelheimer Advent: Das ist beim Weihnachtsmarkt geboten

Nach zwei Jahren Corona-Pause veranstaltet das Kulturamt Mindelheim wieder einen Weihnachtsmarkt. Anders als die Jahre zuvor wird der "Mindelheimer Advent 2022" aber nicht mehr am Kirchplatz, sondern in der Maximilianstraße stattfinden. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wann hat der Mindelheimer Weihnachtsmarkt geöffnet?

Was für ein Programm ist geboten?

Was für ein Angebot wird es beim Adventsmarkt Mindelheim geben?

Wann hat der Mindelheimer Weihnachtsmarkt 2022 geöffnet?

Der Adventsmarkt in Mindelheim geht vom 3. bis zum 18. Dezember 2022. Er findet immer donnerstags, freitags, samstags und sonntags von 15 bis 20 Uhr statt.

Adventsmarkt in Mindelheim: Was für ein Programm ist geboten?

Eröffnet wird der Adventsmarkt am 3. Dezember um 18 Uhr mit der Stadtkapelle Mindelheim.

Während des Weihnachtsmarktes werden sonntags von 15 bis 18 Uhr Kutschfahrten angeboten. Treffpunkt ist bei der Sparkasse in der Pfarrstraße.

Am 3. Dezember 22 besucht der Nikolaus mit der Pfarrkapelle den Adventsmarkt in Mindelheim. Der Fackelzug beginnt ab 17.50 Uhr am Unteren Tor über die Maximilianstraße in die Stadtpfarrkirche St. Stephan.

Am dritten Adventswochendende bietet der Pfarrgemeinderat St. Stephan am Weihnachtsmarkt Mindelheim Aktionen für Kinder an. Am Samstag, 10. Dezember 2022, können die Kleinen Kerzen und am Sonntag, 11. Dezember, Weihnachtskarten gestalten.

Im Schaufenster der Stadtbücherei in Mindelheim gibt es zudem einen Adventskalender, an dem sich jeden Tag ein Türchen öffnet. Zum Vorschein kommt ein weihnachtliches Gedicht.

Vom 27. November bis zum 18. Dezember findet auch wieder der Märchenwald statt. Täglich zwischen 13 und 20 Uhr wird in acht Szenen eine Geschichte von Petersson und Findus erzählt.

Weihnachtsmarkt MN 2022: Was für ein Angebot wird es geben?

Die Aussteller bieten in ihren Buden Kulinarisches und Kunsthandwerk. Das Angebot bei den Ständen reicht von Glühwein, Punsch und Bratwurst bis hin zu Stick- und Strickarbeiten, Krippenfiguren und Spielwaren. Es gibt aber auch Außergewöhnliches wie den Schoko-Döner.

