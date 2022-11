Nikolaus für Kinder und Krippenspiel auf dem Weihnachtsmarkt Ottobeuren 2022

Rund um den 2. Advent findet auch in Ottobeuren ein Weihnachtsmarkt statt. Das Rahmenprogramm weiß Jung und Alt zu unterhalten.

11.11.2022 | Stand: 11:27 Uhr

In der Adventszeit beginnen wieder die Weihnachtsmärkte. Im Allgäu ist in fast in jeder Stadt einer. Auch in Ottobeuren findet ein Weihnachtsmarkt statt. Dabei bietet der Besuch in Ottobeuren für Groß und Klein ein reichhaltiges Rahmenprogramm. Unter anderem besucht der Nikolaus die Kinder. Für Musikalische Unterhaltung ist durch ein Glockenspiel und die Alphornbläser sowie Jugendkapelle Günztal ebenfalls gesorgt. Folgendes sollten die Besucher wissen:

Wann findet der Weihnachsmarkt in Ottobeuren 2022 statt?

Wie lange hat der Weihnachtsmarkt immer geöffnet?

Welches Programm bietet Ottobeuren beim Weihnachtsmarkt?

Wann findet der Weihnachtsmarkt Ottobeuren 2022 statt?

Der Weihnachtsmarkt findet am Wochenende des zweiten Advents statt. Dabei ist auf dem Marktplatz in Ottobeuren am Samstag, 3. Dezember, und am Sonntag, 4. Dezember, ein Rahmenprogramm geboten.

Wie lange hat der Weihnachtsmarkt immer geöffnet?

Am Samstag, 3. Dezember, hat der Ottobeurener Weihnachtsmarkt von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Am 2. Advent - 4. Dezember - hingegen von 13 bis 20 Uhr.

3. Dezember 15 - 21 Uhr

4. Dezember 13 - 20 Uhr



Welches Programm bietet der Ottobeuren beim Weihnachtsmarkt?

Auf dem Marktplatz und auch abseits davon ist ein großes Rahmenprogramm geboten. Vorweg die gute Nachricht für die Kinder: Der Nikolaus kommt an beiden Tagen zum Weihnachtsmarkt. Beide Tage werden durch das Krippenspiel mit Glockenspiel durch den Trachtenverein eingeleitet und abgeschlossen. An beiden Tagen kommt der Nikolaus zu Besuch (Trachtenverein). Am Samstag treten noch die Alphornbläser der Blasmusikgesellschaft auf. Die Jugendkapellle Günztal und das Vororchester haben am Adventssonntag dann ihren Auftritt, ebenso die Blasmusikgesellschaft Ottobeuren, welche mit "Bügelverschluss" den Nachmittag musikalisch untermalt. Der Kneippverein bietet an beiden Tagen "Tanzzauber durch den Schnee" dar.

Abseits des Weihnachtmarktes auf dem Marktplatz gibt es noch in der Basilika Ottobeuren die Nacht der Lichter am Sonnstag von 15.30 bis 20 Uhr. Am Samstag gibt es ein Weihnachtspuppentheater für Kinder. Die Christliche Gemeinde Ottobeuren spielt die Weihnachtsgeschichte vor. Das Ganze findet im Konferenzsaal des Haus des Gastes statt.

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.