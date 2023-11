Prachtvoller Adventszauber: Das ist beim Ottobeurer Weihnachtsmarkt geboten

Live-Musik und Winterballett: Beim Weihnachtsmarkt 2023 in Ottobeuren ist Besuchern ein vielfältiges Programm geboten. Alle Infos zu Termin und Öffnungszeiten.

15.11.2023 | Stand: 10:09 Uhr

Mit den Weihnachtsmärkten zieht der Adventszauber ins Allgäu ein. Gebrannte Mandeln, Glühwein, Räucherstäbchen - in jeder Ecke der Region duftet es nach Winter. Auch Ottobeuren im Unterallgäu, das vor allem für seine prachtvolle Basilika bekannt ist, veranstaltet 2023 wieder einen Weihnachtsmarkt.

Steckbrief: Das ist der Weihnachtsmarkt in Ottobeuren 2023

Name: Weihnachtsmarkt Ottobeuren

Ort: 87724 Ottobeuren, Marktplatz

Termin: 9.12 bis 10.12.2023

Umfang: Hütten, Live-Musik, Nikolaus-Besuch, Lebendkrippe, Winterballett

Termin: Wann findet der Weihnachtsmarkt in Ottobeuren 2023 statt?

Der Weihnachtsmarkt findet am Wochenende des zweiten Advents statt. Dabei ist auf dem Marktplatz in Ottobeuren am Samstag, 9. Dezember, und am Sonntag, 10. Dezember, ein reichhaltiges Rahmenprogramm mit Blick auf die Basilika geboten.

Öffnungszeiten: Wie lange hat der Weihnachtsmarkt in Ottobeuren 2023 geöffnet?

Am Samstag, 9. Dezember, hat der Ottobeurer Weihnachtsmarkt von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Am zweiten Advent, Sonntag den 10. Dezember, hingegen von 13 bis 20 Uhr. Die Öffnungszeiten auf einen Blick:

Samstag, 9. Dezember von 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 10. Dezember von 13 bis 20 Uhr

Welches Programm bietet Ottobeuren beim Weihnachtsmarkt 2023?

Die weihnachtlichen Hütten haben an beiden Wochenendtagen geöffnet. Zusätzlich soll ein stimmungsvolles Rahmenprogramm geboten sein: Für Musik sorgen die Jugendkapelle sowie Alphorn- und Bläsergruppen. Zudem sind Besuchern Aufführungen des Trachtenvereins, eine Lebendkrippe und ein Winterballett geboten.

Parallel findet am Adventssonntag, den 10. Dezember, von 15.30 Uhr bis 20 Uhr die „Nacht der Lichter“ in der Basilika direkt oberhalb des Marktplatzes statt. Dort können Besucher in der Basilika in eine vorweihnachtliche Atmosphäre eintauchen. Sie wird ausschließlich mit Kerzenlicht beleuchtet sein.

Ein Programmpunkt unfern des Weihnachtsmarktes: Die "Nacht der Lichter" in der Basilika Ottobeuren. Bild: Pfarrei Ottobeuren

Wann kommt der Nikolaus zum Weihnachtsmarkt 2023 in Ottobeuren?

Den Nikolaus können kleine und große Besucher laut Touristikamt Ottobeuren wie vergangenes Jahr sowohl am Samstag, 9. Dezember, als auch am Sonntag, 10. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt treffen.

Parkmöglichkeiten: Wo kann ich in Ottobeuren parken?

Um einen möglichst kurzen Weg zum Weihnachtsmarkt auf dem Ottobeurer Marktplatz zu haben, gibt es für Autofahrer folgende Parkmöglichkeiten:

Feneberg Parkplatz (ca. eine Gehminute)

Parkplatz in der Ulrichstrasse (mit Ladestation, ca. zwei Gehminuten)

Tiefgarage an der der Hafnervilla (mit Ladestation, ca. zwei Gehminuten)

Parkplatz an der Basilika mit etwa 60 Stellplätzen (ca. drei Gehminuten)

Wer mit dem Bus anreisen möchte, wird an den Bushaltepunkten an der Basilika aussteigen.

