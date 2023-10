Die Allgäuer Weihnachtsmarkt-Saison startet auf Schloss Kronburg

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg ist der erste im Allgäu, der stattfindet. Hier finden Besucherinnen und Besucher die wichtigsten Infos.

24.10.2023 | Stand: 14:16 Uhr

Weihnachtsfeeling bereits Mitte November - das geht auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg im Unterallgäu. Er ist der erste Allgäuer Weihnachtsmarkt im Jahr 2023 und findet bereits zum 22. Mal statt. Hier erfahren Besucherinnen und Besucher alles, was sie wissen sollten. Unter anderem beantworten wir folgende Fragen:

Wann ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg?

Wann ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg geöffnet?

Was ist beim Weihnachtsmarkt in Kronburg geboten?

Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg: Termin und Öffnungszeiten

Nach "drei sehr anspruchsvollen Jahren", wie es auf der Website von Schloss Kronburg heißt, soll es wieder einen Romantischen Weihnachtsmarkt geben: Er findet an zwei Wochenenden hintereinander statt, von 17. bis 19. November und von 24. bis 26. November. (Wenige Wochen später findet im nahe gelegenen Memmingen der Weihnachtsmarkt statt.)

Der Weihnachtsmarkt ist jeweils zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:

Freitags von 15 bis 20 Uhr

Samstags von 11 bis 20 Uhr

Sonntags von 11 bis 20 Uhr

Hier kann man in Kronburg während des Weihnachtsmarkts parken

Etwa 40 Kunsthandwerker und -handwerkerinnen werden auf dem Gelände ihre Waren ausstellen. Wer große Menschenmengen vermeiden möchte, sollte laut Veranstalter lieber am Freitag oder Samstagmittag kommen, sonntags sei erfahrungsgemäß am meisten los. Daher kann es an Samstagen und Sonntagen auch einen Einlassstop geben, wenn zu viel los ist. Der Veranstalter weist außerdem darauf hin, dass es zu Taschenkontrollen kommen kann - man solle daher keine Taschen mitbringen, die größer als ein DIN-A-4-Blatt sind.

Wer den Weihnachtsmarkt erreichen will, muss einen kurzen Fußmarsch einplanen: Etwa 15 Minuten läuft man vom Parkplatz am Schlossberg zum Weihnachtsmarkt. Vor Ort weist die Feuerwehr in die Parkplätze ein. Außerdem sollte man darauf achten, dass im ganzen restlichen Ort Halteverbot herrscht.

Achtung: Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg ist nicht barrierefrei

Achtung an alle, die im Rollstuhl sitzen oder einen Kinderwagen dabei haben: Das Gelände ist nicht barrierefrei. "Im Hof liegt Kies und um in die einzelnen Räume zu gelangen, sind oft wenige Stufen zu überwinden. Von Kinderwägen bitten wir Sie, komplett abzusehen!", schreibt der Veranstalter auf seiner Website.

Wer als Gruppe oder mit dem Bus kommen möchte, soll sich idealerweise vorab beim Veranstalter melden.

Im Gegensatz zu einigen anderen Weihnachtsmärkten kostet der Kronburger Weihnachtsmarkt Eintritt: 4,50 Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre kommen gratis rein. Gruppen, Behinderte und Studenten können mit einem entsprechenden Ausweis eine Ermäßigung bekommen.

Neben den Ständen gibt es außerdem ein Programm, dazu zählt:

Kinderbetreuung - inklusive Bastelmaterial

Märchenerzählungen für Groß und Klein.

Süßigkeiten-Verteilen vom Nikolaus.

All diese Angebote sind kostenfrei.

Hunde sind auf dem Gelände angeleint erlaubt, sofern sie nicht als "Kampfhundrasse" deklariert sind.

So schön war der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg 2022

