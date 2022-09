Memminger Weinfest am Samstag ist abgesagt

Das Memminger Weinfest 2022 ist abgesagt - Grund ist das schlechte Wetter. Ein paar Programmpunkte aber bleiben.

08.09.2022 | Stand: 09:55 Uhr

Das Memminger Weinfest 2022 ist abgesagt: Nachdem es 2020 und 2021 corona-bedingt ausfallen musste, fällt es nun buchstäblich ins Wasser. Die Wetterprognose speziell für diesen Samstag sei "derart schlecht und unsicher, dass der Verein nun schweren Herzens beschlossen hat, das Memminger Weinfest abzusagen", heißt es vom Memminger Stadtmarketing.

Geplant war, dass auf dem Memminger Weinmarkt mehrere Bands am Samstagabend spielen, während verschiedene Händler ihre Weine anbieten. Das kann nun nicht stattfinden: "Wir hatten bis zur letzten Minute gehofft, das beliebte Memminger Weinfest nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder durchführen zu können,“ so der Vorsitzende des Stadtmarketings Hermann Oßwald. „Gerade nach der langen coronabedingten Pause haben sich alle Beteiligten sehr auf die Veranstaltung gefreut. Und auch in der Bevölkerung war die Vorfreude aufs Weinfest deutlich zu spüren.“

Allerdings ist nicht alles abgesagt: In diesem Artikel finden Sie alle Infos, welche Programmpunkte bleiben.

Wann findet das Weinfest Memmingen 2022 statt?

Das Memminger Weinfest 2022 auf dem Weinmarkt ist abgesagt. Geplant war es für den 10. September.

Programm fürs Weinfest Memmingen 2022

Der Einzelhandel in der Memminger Innenstadt bietet trotz der Weinfest-Absage etliche Aktionen an. Bereits ab Donnerstag, 8. September, bis einschließlich Samstag gibt es in Memmingen zudem den italienischen Spezialitätenmarkt "Bella Italia". Dabei bieten Händler aus Memmingens Partnerstadt Teramo am Manghausplatz Wurst, Käse, Wein, Olivenöl, Honig und vieles mehr.

Am Freitagnachmittag werden zur offiziellen Begrüßung der Delegation aus Teramo auch zahlreiche Fiat 500 erwartet, die gegen 16 Uhr einen Autokorso durch die Innenstadt starten.

Das Stadtmarketing Memmingen ist für weitere Veranstaltungen in der Innenstadt verantwortlich und will trotz der Weinfest-Absage positiv bleiben: "Wir freuen uns auf den bevorstehenden Memminger Jahrmarkt, den verkaufsoffenen Sonntag und die lange Einkaufsnacht zum Start in die Adventszeit“, sagt Oßwald.

