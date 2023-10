Weinmarkt in Memmingen ist ab 2025 für Autos gesperrt

Lange wurde diskutiert, nun ist es beschlossen: Ab 2025 dürfen keine Autos mehr über den Weinmarkt in Memmingen fahren. Für den Platz gibt es andere Pläne.

18.10.2023 | Stand: 08:45 Uhr

In die Innenstadt fahren und dort parken - das wird künftig in Memmingen anders aussehen: Ab 2025 soll der Weinmarkt für den "Individualverkehr" gesperrt werden, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Das hat der Stadtrat am Montagabend mit knapper Mehrheit beschlossen.

Grundlage für den Antrag war der Stadtratsbeschluss vom Dezember 2020, indem die Stadtratsmitglieder sich mehrheitlich für eine planerische Umgestaltung des Weinmarktes aussprachen. Gegenwind gab es in jüngster Zeit seitens der CSU/FDP-Fraktion: Deren Antrag, den Weinmarkt doch nicht für den Verkehr zu sperren, wurde nun aber abgelehnt.

So soll der Memminger Weinmarkt künftig aussehen

Laut der Stadt Memmingen soll der Weinmarkt nun fußgänger- und radfahrerfreundlich neu gestaltet werden. Dies soll bis 2025, dem 500. Jubiläumsjahr der "Zwölf Bauernartikel", der Memminger Freiheitsrechte, geschehen. Die Stadt fasst das kurz zusammen als "Bäume rein, Autos raus". Neben mehr Pflanzen soll die Aufenthaltsqualität gesteigert werden und der Bereich auch für Kinder attraktiver gestaltet werden.

Momentan können Autofahrerinnen und Autofahrer nicht immer aus beiden Richtungen über den Weinmarkt fahren, bei Veranstaltungen war er gesperrt. Dieses Vorgehen wollten CDU und FDP beibehalten. Sie befürchteten, dass eine Sperrung des Weinmarkts den Gewerbetreibenden schaden könnte. Die genauen Argumente lesen Sie hier. Aktuell gibt es am Weinmarkt auch noch einige Parkplätze.

Was sich für den Lieferverkehr und den ÖPNV ändert, steht momentan noch nicht fest.