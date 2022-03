Weinmarkt in Memmingen: Wie der Platz in Zukunft aussehen könnte

Drei Vorschläge für die Neugestaltung des Platzes in der Altstadt sind in der Mewo-Kunsthalle ausgestellt. Welcher davon das Preisgericht am meisten überzeugte.

11.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Wo jetzt am Weinmarkt Autos parken, sollen künftig Bäume stehen und kleine Wasserfontänen sprudeln. Zwei Sitzelemente mit mehreren Ebenen bieten Besucherinnen und Besuchern Platz für Begegnung und Dialog, Gelegenheit zum Ausruhen und um das Stadtleben auf sich wirken zu lassen. So sieht die Vision der Stadtplaner und Landschaftsarchitekten von der Firma „Grabner, Huber, Lipp“ aus Freising für den Weinmarkt aus. Beim Wettbewerb für die Neugestaltung erkannte die Jury sie laut Oberbürgermeister Manfred Schilder „einstimmig als den Entwurf, den wir weiterverfolgen wollen“.