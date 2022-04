Weißstorchpaare brüten im Zentrum von Memmingen

Die Tiere sind in der Altstadt von Memmingen zu sehen. Ob es Nachwuchs gibt?

Zwei Weißstorchpaare brüten seit Ende März beziehungsweise Anfang April wieder in der Memminger Altstadt. Gebrütet wird auf dem „Woolworth-Gebäude“, das auch unter dem Namen „Zum Storchennest“ bekannt ist, so Georg Frehner, einst langjähriger Kreisgruppenvorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz (LBV). Er weiß zudem: Dieser einst alte Horstplatz wurde im Jahr 2012, nach über 60 Jahren, wieder besiedelt.

Brutgeschäft ist in vollem Gange

Auch auf dem „Fuggerbau-Gebäude“ am Schweizerberg ist laut Frehner das Brutgeschäft in vollem Gange. Dort siedelte sich erstmals im Jahr 2017 ein Storchenpaar an, erinnert sich Georg Frehner zurück.

„Auf dem Kamin des ,Künerhauses’ in der Krautgasse wartete seit Anfang April ein Einzelstorch auf seine Partnerin. Über die Osterfeiertage ist sie nun angekommen“, berichtet der ehemalige Kreisgruppenvorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz weiter.

Dieser Brutplatz ist noch verwaist

Noch verwaist sei hingegen der vierte Brutplatz auf dem Kamin des Welfenhauses beim Rathaus.

Ende April könnten die ersten Storcheküken schlüpfen

Auf dem Fuggerbau ist seit dem Jahr 2017 das gleiche Paar zu sehen, dagegen gab es auf dem Woolworth-Gebäude einen Partnerwechsel, denn ein Altstorch ist im Winter umgekommen, so Georg Frehner. Wenn alles gut geht, könnten Ende April die ersten Storchenküken auf dem Fuggerbau und etwas später weitere Küken in der Nähe des Marktplatzes schlüpfen.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr, also 2021, unternahmen vier Paare einen Brutversuch. Wegen einer mehrtägigen Schlechtwetterphase seien bis auf einen Jungstorch allerdings alle verendet.

