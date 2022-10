Weiterer Baustein bei der Pflegeberatung in Memmingen

Der neue Pflegestützpunkt Memmingen soll das Angebot bestehender Beratungsstellen ergänzen. Außensprechtage in den Stadtteilen geplant.

Wie finde ich die richtige Pflegeeinrichtung? Muss ich für die Pflege zahlen? Was übernimmt die Kasse? Diese und viele weitere Fragen tauchen auf, wenn man selbst oder ein Angehöriger Pflege benötigt. Antworten bekommt man unter anderem von den Pflegekassen und verschiedenen sozialen Einrichtungen. Für Memminger Bürger gibt es seit April eine weitere Anlaufstelle: den Pflegestützpunkt. Einen Überblick über dessen Arbeit und geplante Aktionen gab Jörg Haldenmayr jetzt den Mitgliedern des städtischen Ausschusses für Gesundheit und Pflege.

Kostenlose, neutrale und trägerunabhängige Beratung

Laut dem Leiter des Referats Familie, Jugend und Soziales bietet der Stützpunkt eine kostenlose, neutrale und trägerunabhängige Beratung für Pflegebedürftige und deren Angehörige. Wie Haldenmayr mehrfach betonte, soll der Stützpunkt keine Konkurrenz zu anderen Anlaufstellen sein, sondern das bestehende Beratungsangebot ergänzen. So seien etwa die Aufgabengebiete des Pflegestützpunkts klar getrennt von den Zuständigkeiten der Fachstelle für pflegende Angehörige. Auch soll es keine direkte Verknüpfung mit dem Sozialdienst beziehungsweise der sogenannten Überleitungspflege am Memminger Klinikum geben, da die Zuständigkeiten klar geregelt seien. Allerdings gebe es eine gute Vernetzung des Pflegestützpunkts mit der Fachstelle für pflegende Angehörige und dem Sozialdienst des Klinikums.

Der Pflegestützpunkt Memmingen wird finanziell von den Kranken- und Pflegekassen sowie vom Bezirk Schwaben und der Stadt getragen. Von den laufenden Kosten übernehmen die Stadt und der Bezirk jeweils ein Sechstel. Den Rest zahlen die Kassen. Nach Abzug aller staatlichen Zuschüsse entfallen nach Haldenmayrs Worten pro Jahr etwa 7000 Euro auf die Stadt.

Begleitung über längere Zeit

Bei den Stützpunkt-Beratungen geht es laut dem Referatsleiter vor allem um folgende Themenbereiche: Beantragung von Leistungen der Pflegeversicherung sowie um häusliche, vollstationäre und kurzzeitige Pflege. Ebenso um Hausnotruf, Lieferdienste und Nachbarschaftshilfe. Die Beratungen umfassen auch ein Einzelfallmanagement mit Anfertigung eines Versorgungsplans und Begleitung über einen längeren Zeitraum bis zur Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen. Die Beratungen werden telefonisch, vor Ort im Pflegestützpunkt oder auch als Hausbesuche angeboten.

Mit Blick nach vorn möchte der Stützpunkt laut Haldenmayr möglichst bald auch Außensprechtage in den Stadtteilen anbieten. Das stieß bei den Ausschussmitgliedern auf offene Ohren. Dr. Monika Schunk (Grüne) regte an, solche Beratungen am besten einmal im Monat anzubieten.

Kontakt: Pflegestützpunkt Memmingen, Ulmer Straße 2, Telefon 08331/850-490, E-Mail: pflegestuetzpunkt@memmingen.de

