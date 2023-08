Was diese Mauern über das Memminger Bürgertum von einst verraten

Das Wohnhaus zu erhalten, ist laut Experten von hohem Wert für die Öffentlichkeit. Wieso ihm vielleicht bald weitere Nachträge in die Denkmalliste folgen.

06.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Es prägt das Straßenbild und ist ein Zeugnis dafür, wie das Memminger Bürgertum der gehobenen Mittelschicht im frühen 20. Jahrhundert gelebt und gewohnt hat. Über das zweigeschossige Zweifamilienhaus in der Buxacher Straße mit der Hausnummer 7/7a ist dies in einer Vorlage des Stadtplanungsamts zu lesen. Bemerkenswert ist das Gebäude auch aus Sicht des Landesamts für Denkmalpflege – weshalb es nun mit einem Nachtrag in die Denkmalliste aufgenommen wurde.

Das Wohnhaus in Memmingen zeugt von Ansprüchen des Bürgertums

Das Wohngebäude im Reformstil zeigt laut Stadtplanungsamt unter anderem mit seiner Fassadengestaltung den Wohlstand des Bürgertums in der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg auf – und auch den ästhetischen Anspruch, den man bei Bauprojekten an den Tag legte.

Errichtet wurde das „detailreich gestaltete Wohngebäude“ 1911 von dem Architekten Josef Bichlmeier für Gustav Adolf Bezzel. Weil es überdies auch ohne wesentliche Veränderungen als „Zeugnis für ein standesgemäßes, qualitätvolles, wenngleich im Inneren dezent ausgestaltetes Wohnhaus“ erhalten ist, liegt es nach Einschätzung der Denkmalschützer im Interesse der Allgemeinheit, das Haus zu bewahren.

Anstoß für das Denkmalamt kam aus der Heimatpflege

Den Anstoß für den Nachtrag in die Denkmalliste hatte laut Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts, ein Hinweis aus der Heimatpflege geliefert. Im Bauausschuss informierte Weißfloch jüngst darüber, dass derzeit außerhalb der Altstadt weitere fünf solcher Überprüfungen durch das Landesamt für Denkmalpflege laufen.