Wenig Arbeitslose im Unterallgäu: Fluch und Segen zugleich

Das Unterallgäu hat seit Jahren eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Deutschland. Woran das liegt und warum das auch zu Problemen für Firmen führen kann.

06.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Arbeitslosigkeit bewegt sich im Unterallgäu seit Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau. Im Dezember lag die Arbeitslosenquote bei 1,9 Prozent – und das trotz zahlreicher Krisen. Laut Unterallgäuer Landratsamt war das der zweitniedrigste Wert aller Landkreise in ganz Deutschland. Im Januar stieg die Quote zwar saisonbedingt auf 2,3 Prozent, was aber immer noch vergleichsweise moderat ist. Doch warum ist das eigentlich so? Was zeichnet das Unterallgäu gegenüber anderen Kreisen aus? Und kann die niedrige Arbeitslosigkeit für Unternehmen womöglich sogar zu einer Belastung werden? Wir haben uns bei verschiedenen Stellen umgehört:

Das sagt die Arbeitsagentur Kempten-Memmingen: Ein wichtiger Grund für die positive Situation auf dem Arbeitsmarkt sei die wirtschaftliche Struktur des Landkreises, betont der Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Mindelheim Schweiz

Das sagt die IHK: Die starke Wirtschaftsstruktur mit vielen Unternehmen, die auch international tätig seien, nennt auch der IHK-Regionalgeschäftsführer Markus Anselment als wichtigsten Grund, weshalb das Unterallgäu seit Jahren gut dasteht. „Und das wird sich auch nicht ändern“, ist er überzeugt. Zwar seien die Energiekosten immer noch recht hoch. Doch die Lieferketten würden sich langsam wieder schließen. Die niedrige Erwerbslosenquote sei für die Arbeitnehmer gut, für die Unternehmen jedoch eine große Herausforderung. Laut der aktuellsten Umfrage der IHK, die Anfang Februar veröffentlicht wurde, würden zwei Drittel der Unternehmen den Fachkräftemangel als dringlichstes Problem sehen. „Wir werden dieses Thema nur durch Zuzug lösen können – national und international.“ Die Rahmenbedingungen machen ihm aber keine allzu großen Hoffnungen. So wäre es zwar denkbar, auf Arbeitskräfte aus Regionen zurückzugreifen, in denen die Arbeitslosigkeit hoch ist. „Doch hier bei uns ist der Wohnraum knapp und das Leben ist teurer. Da ist die Motivation für einen Wechsel eher gering“, erklärt Anselment.