Weniger Corona-Patienten auf Intensivstationen im Unterallgäu

Der landesweite Trend ist auch im Unterallgäu spürbar. Warum die Krankenhäuser dennoch weiterhin überlastet sind.

23.01.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Täglich meldet der Klinikverbund Allgäu die aktuelle Belegung der Intensivstationen. Daraus geht auch hervor, wie viele Corona-Patienten intensivmedizinisch in den Krankenhäusern, die primär für deren Versorgung zuständig sind, behandelt werden. Deren Zahl ist in den vergangenen Tagen deutlich zurückgegangen. So mussten am Freitag weder in Mindelheim noch in Ottobeuren Covid-19-Infizierte auf der Intensivstation behandelt werden. Das sieht nach einer Entspannung der Lage aus. Doch kann das Personal nun tatsächlich durchatmen?