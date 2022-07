Wer ist neuer Fischerkönig 2022 beim Fischertag in Memmingen?

Wer ist neuer Fischerkönig 2022? Um diese Frage dreht sich heute alles beim Memminger Fischertag. Hier die Antwort - nach der Krönung.

23.07.2022 | Stand: 09:04 Uhr

Fischerkönig 2022 ist... - die Antwort auf diese Frage steht heute am Samstagmittag fest.

Der Fischerkönig 2022 löst Walter IV. ab, der diesen Titel coronabedingt gleich drei Jahre tragen durfte.

Der Memminger Fischerkönig wird immer beim Memminger Fischertag ermittelt.

Auf die Krönung des Fischerkönigs heute musste Memmingen lange warten. Denn 2022 findet der Fischertag erstmals nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder statt. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fischerkönig 2022 und zum Memminger Fischertag am Samstag, 23. Juni 2022.

Wer ist neuer Fischerkönig 2022 in Memmingen?

Der Fischerkönig wird beim traditionellen Memminger Fischertag ermittelt. Bei diesem Heimatfest „jucken“ - also springen - etwa 1200 Memminger Männer mit Holzgabelnetzen, die sie „Bären“ nennen, in den Stadtbach, um die Forellen darin zu fangen. Derjenige, der die schwerste erwischt, wird zum Fischerkönig gekrönt.

2022 war erstmals auch eine Frau unter den Fischern. Die Memmingerin Christiane Renz hatte sich durch mehrere Instanzen hindurch das Recht erkämpft, als Frau am Ausfischen teilnehmen zu dürfen. Damit endet 2022 eine jahrhunderte alte Tradition die vorsah, dass eben nur Männer am Fischertag in den Stadtbach jucken. Damit wäre 2022 auch eine Fischerkönigin möglich gewesen.

Christiane Renz juckt beim Fischertag 2022 als erste Frau in den Memminger Stadtbach. Bild: Ralf Lienert

Fischerkönig 2022: Kann jeder beim Memminger Fischertag mitfischen?

Nein. Die Teilnehmer müssen sich vor der Traditionsveranstaltung angemeldet haben und im Besitz eines staatlichen Fischereischeins sein oder den vereinsinternen Fischerkurs besucht haben. Damit soll sichergestellt werden, dass das Ausfischen im Stadtbach tiergerecht erfolgt.

Wer war bis zum Fischertag 2022 amtierender Fischerkönig in Memmingen?

Walter Gröner alias "Walter IV., der Taucher". Seine Forelle wog 1840 Gramm.

Was war die schwerste Forelle eines Memminger Fischerkönigs bisher?

Lesen Sie auch

News zum Memminger Fischertag 2022 Der Stadtbach ist ausgefischt - Wer hat die schwerste Forelle gefangen?

Der Memminger Fischertagsverein listet auf seiner Webseite etliche Fischerkönige seit 1891 auf. Dieser Liste zufolge fing 1975 Werner Rast alias "Werner I., der Schwiegersohn" einen 4750 Gramm schwere Forelle aus dem Stadtbach - Rekord.

Wer waren die Memminger Fischerkönige in den vergangenen Jahren?

2019: Walter Gröner

2018: Jürgen Ziegler

2017: Martin Ackel

2016: Danny Schindele

2015: Michael Neher

2014: Gerhard Müller

2013: Dieter Osterrieder

2012: Manfred Wolters

2011: Thomas Graf

2010: Wolfgang Koch

Jährlich vor dem Fischertag findet traditionell ein Treffen der ehemaligen Fischerkönige statt.

Memminger Fischertag 2022: Wie läuft das Programm und die Krönung des Fischerkönigs ab?

Der Memminger Fischertag 2022 am Samstag, 23. Juli, startete um 6 Uhr im Realschulhof. Es folgte der Fischerzug.

Der Fischerspruch wurde um 7.15 Uhr am Schrannenplatz durch Oberfischer Jürgen Kolb gesprochen. Dann begaben sich alle Teilnehmer zum jeweiligen Bachabschnitt.

Um 8 Uhr begann das Ausfischen . Die Fischerinnen und Fischer juckten in den Stadtbach – mit ihren Bären, einer Art Kescher. Das Ausfischen begann und dauerte bis 8.45 Uhr. Wer eine Forelle fing, brachte diese zur Waage. Die schwerste Forelle wird ermittelt.

Die Fischerin oder der Fischer mit der schwersten Forelle wird beim anschließenden Krönungs-Frühschoppen um 10 Uhr in der Stadionhalle zum neuen Fischerkönig oder -Königin gekrönt.

Um 18 Uhr wird die neue Fischerkönigin oder der neue Fischerkönig bei einem Umzug durch die Altstadt den Zuschauern vorgestellt.

Fischerabend: Zu Ehren der Fischerkönigin oder des Fischerkönigs findet anschließend ein Fischerabend in der Stadthalle statt.

Mehr zum Fischertag 2022-Programm lesen Sie hier.

Bilderstrecke

Fischertag 2022: Fotos vom Fischertagsvorabend