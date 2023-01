Geänderte Öffnungszeiten im Winter 2022/2023 für Wertstoffhöfe Mindelheim & Co.

Diverse Wertstoffhöfe und Kompostanlagen im Unterallgäu haben verkürzte Öffnungszeiten während des Winters 2022/2023. Die neuen Zeiten gelten bis März 2023.

06.01.2023 | Stand: 04:07 Uhr

Der Landkreis Unterallgäu hat in einer Pressemiteillung bekanntgegeben, dass einige Wertstoffhöfe und Kompostanlagen im Winter 2022/2023 geänderte Öffnungszeiten haben. Unter anderem ändert sich damit die Abgabe für Grün- und Heckenschnitt bis ins nächste Frühjahr bei ein paar der Anlagen im Landkreis. Betroffen sind zum Beispiel die Wertstoffhöfe in Mindelheim, Ettringen und Erkheim, aber auch die Kompostanlage in Buxheim hat geänderte Zeiten.

Geänderte Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe

Neben Mindelheim sind von den neuen Winteröffnungszeiten auch die Wertstoffhöfe in Babenhausen, Erkheim, Ettringen, Markt Rettenbach, Ottobeuren sowie Sontheim betroffen. In Ettringen ändert sich nichts, bis auf das die Abgabe von Gartenabfällen dienstags entfällt. Am ersten und dritten Mittwoch hat der Wertstoffhof in Markt Rettenbach darüber hinaus geöffnet.