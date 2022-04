Nach Kritik an Abstimmung über Feuerwehrhaus: Gegner fordern erst Fakten, dann Entscheidung

Acht Gemeinderäte aus Westerheimstimmten dem Standort am Bauhof für ein neues Feuerwehrhaus nicht zu und ernteten Kritik. Drei von ihnen erläutern ihre Gründe.

28.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Sie können die Kritik nicht verstehen, die sie nach der jüngsten Gemeinderatssitzung zu hören bekamen: Acht Gemeinderäte aus der Gemeinde Westerheim (Landkreis Unterallgäu) hatten dagegen gestimmt, schon jetzt das Gelände am Bauhof als Standort für das neue Feuerwehrhaus festzulegen. Sie gewannen mit 8:7-Stimmen diese Entscheidung. Davon waren unter anderem viele Feuerwehrleute enttäuscht. Sie hatten gehofft, dass es bald losgehen kann mit dem Neubau. Denn die Feuerwehr hatte schon vor acht Jahren ein neues Gebäude beantragt, weil das alte in die Jahre gekommen ist.

Einige Brandbekämpfer waren davon ausgegangen, dass der Gemeinderat grünes Licht gibt. Denn in einer vorangegangenen nicht öffentlichen Klausursitzung mit Gemeinderäten und Vertretern der Feuerwehr hatte eine Mehrheit für den Standort am Bauhof plädiert.

Drei der acht Räte, die sich in der Gemeinderatssitzung dagegen ausgesprochen haben, erläutern uns ihre Entscheidung: Peter Kramer, Rainer Koch und Markus Heel. Sie seien nicht grundsätzlich gegen den Standort am Bauhof. Doch müsse erst geklärt werden, ob er geeignet sei und was es koste. Diese Aspekte müssten geklärt werden:

Hochwasser: Der Standort ist hochwassergefährdet. Und so lange das so bleibe, gebe es kein Fördergeld für ein neues Feuerwehrhaus. Das sei jetzt erst in der Klausursitzung herausgekommen, vorher nicht bekannt gewesen. Also müsse geklärt werden, was für den Hochwasserschutz getan werden muss, wie lange das dauert, was es kostet.

Deponie: Das Gelände am Bauhof ist eine ehemalige Mülldeponie, also unbefestigter Untergrund. Ein Architekt habe den Standort schon mal begutachtet. Das Ergebnis: Ein Neubau müsste vermutlich auf Pfähle gebaut werden, damit eine ordentliche Statik erreicht werden kann. Es müsse geklärt werden, wie viel das kosten würde.

Zufahrt: Wenn die Feuerwehr an den Bauhof ziehen würde, müsste die Zufahrt dorthin erneuert und verbreitert werden. Die Kosten dafür müssten geklärt werden.

Standort am Bauhof günstiger? Befürworter des Standorts am Bauhof argumentierten, dass dort, am Rande des Ortes, ein einfacher Bau reichen würde, der nicht schön, aber funktional sei. Der sei wesentlich günstiger als ein Neubau an einem weiteren Standort, der im Gespräch ist: an der Schwelkstraße, etwas weiter nördlich und eher Richtung Ortskern gelegen. Dort müsste ein Feuerwehrhaus repräsentativer sein, also so gebaut werden, dass es ins Ortsbild passt. Und das sei teurer. Außerdem gehöre das Grundstück am Bauhof schon der Gemeinde. Die drei Gemeinderäte Kramer, Koch und Heel argumentieren dagegen: Solange nicht klar sei, was der Hochwasserschutz am Bauhof, die eventuelle Pfahlgründung wegen des unbefestigten Bodens und der Ausbau der Zufahrt kosten, könne nicht gesagt werden, was günstiger sei. Außerdem gebe es noch keine Informationen darüber, was ein Neubau an dem anderen Standort kosten würde.

Eine Million Euro? Bürgermeisterin Christa Bail hatte gesagt, dass ein Neubau am Bauhof für eine Million Euro machbar wäre – inklusive 200.000 Euro Zuschuss vom Freistaat. Gemeinderat Peter Kramer habe zuvor nichts von dieser Summe gehört. „Woher kommt diese Million? Und was ist inbegriffen? Die Gründung, das Gebäude, die Infrastruktur, die Zufahrt?“

Das fordern die drei Gemeinderäte: Es gehe um öffentliches Geld. Deshalb müssten alle Fragen geklärt sein, bevor sich der Gemeinderat für einen Standort entscheidet. Wenn am Ende nichts Gravierendes gegen den Standort am Bauhof spreche und die Feuerwehr ihn weiter favorisiere, dann würden sie sich dem nicht verweigern.

So geht es weiter: Diese Informationen über genaue Kosten beider Standorte, den Aufwand und zeitlichen Ablauf zu besorgen, dazu ist die Bürgermeisterin vom Gemeinderat in der jüngsten Sitzung beauftragt worden.

