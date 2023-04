Beim Musikverein Frechenrieden glänzt besonders ein 14-Jähriger

Der Musikverein Harmonie Frechenrieden lud zum Jahreskonzert im Unterallgäu ein. Unser Autor war vor Ort und beschreibt eine mitreißende Stimmung.

06.04.2023 | Stand: 12:29 Uhr

Spannender wie vieles im Leben, so entwickelte sich das Blasmusikerlebnis in der Festhalle Westerheim (Landkreis Unterallgäu). Gleich einem Krimi fügte der Musikverein Harmonie Frechenrieden unter Leitung von Armin Boxler die Geschichte von „Die Hexe und die Heilige“ in ihr Frühjahrskonzert.

Zwei gute Menschen, Zwillinge, werden getrennt und erleben das Mittelalter. Glockenklang, brausende Musiker, starke Trommeln und Fortissimo der Instrumente künden die Brisanz. Dirigent Armin Boxler ließ seine 52 Instrumente eine faszinierende Stimmungsfülle erschaffen.

Jahreskonzert Musikverein Frechenrieden: 14-Jähriger spielt erstmals die Solotrompete

Sein zweites Jahreskonzert spielte Paul Thalhofer mit seiner Trompete. Lange anhaltenden Applaus und Zugaberufe durfte der 14-Jährige für seine wunderbaren Töne einheimsen. Mit dem großen Komponisten Ennio Morricone in „Gabriels Oboe“ berührte er als Solist den Saal.

Simone und Michael Kuisle besangen „Rosanna“ und verwandelten ihren Vereinsslogan „Frech mit Holz und Blech“ in eine Rockharmonie. Den ganz eigenen Beat des Stückes interpretierten die satten Bässe, Stefan Bittmayer mit Markus Arnold und Rainer Vater am Schlagzeug.

Bewegendes Konzert in Westerheim: Sogar das Dirigierpult vibrierte

In schauerlich grauer Sprache trat die Kapelle in den „Tanz der Vampire“ ein. Die lichtscheuen Blutsauger im Musical zeigten, wie sie sich gegen Eindringlinge erwehren. Ganz starke Klarinetten blasen zum Angriff gegen die Saxophone und werden vom Blech unterstützt. Armin Boxlers Dirigierpult vibrierte. Doch dann tritt die Liebe mit dem Saxophon von Annalena Proksch ins Spiel ein und bewegte den Saal.

Das Herz der Kapelle schlug auch für die Klassik des Johann Strauß Sohn mit „Leichtes Blut“. Die Polka feierte das Publikum ebenso wie den „Egerländer Traum“. Tenorhörner und Bariton zeigten sich im „Montana-Marsch“ von ihrer besten Seite, moderierte Franziska Kraus. Für 40 Jahre erhielten Markus Arnold und Martin Stiegeler Ehrennadeln. Debütantinnen waren Lena Knie und Laura Munding.