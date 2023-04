Überholmanöver auf der A96 bei Westerheim: Porsche rammt Kleintransporter

Die Fahrbahn war noch nass vom Regen, ein Porschefahrer wollte den Transporter vor sich trotzdem überholen. Viel zu schnell setze er zu dem Manöver an.

03.04.2023 | Stand: 14:44 Uhr

Am frühen Sonntagabend ist ein 46-jähriger Mann in seinem Porsche auf der A96 in Richtung Lindau gefahren und hat beim Überholen einen Kleintransporter gerammt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann viel zu schnell unterwegs. Deswegen fuhr er bei dem Manöver in den Transporter. Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Straße ab.

Porschefahrer riss auf der A96 bei Westerheim 50 Meter eines Wildzauns ab

Der Porschefahrer fuhr dabei in einen Wildzaun und riss etwa 50 Meter eines Wildzauns ab. Auch die Ölwanne seines Autos beschädigte er. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr gegen eine Betonwand. Beide Fahrer und zwei Mitfahrer in dem Transporter verletzten sich leicht. Sie ließen sich in umliegenden Krankenhäusern behandeln.

Schaden von 200.000 Euro nach einem Unfall bei Westerheim

Beide Autos waren so beschädigt, dass der Abschleppdienst sie bergen musste. Die Feuerwehr Erkheim sicherte die Unfallstelle ab und sperrte den rechten Fahrstreifen sowie die Standspur. Insgesamt dauerte die Sperrung eine Stunde. Auch die Autobahnmeisterei Mindelheim war im Einsatz, sie stellte den Wildzaun provisorisch auf. Wegen fahrlässiger Körperverletzung ermitteln die Beamten jetzt gegen Porschefahrer.

