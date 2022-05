Wie Bad Grönenbach beim Klimaschutz ein Vorbild bleiben will

Am Bahnhof in Bad Grönenbach soll eine Abstellanlage für Fahrräder entstehen: Das ist ein Punkt in einem Arbeitsprogramm, mit dem sich Bad Grönenbach für Klimaschutz einsetzen will. Die Umsetzung muss allerdings warten, bis die Deutsche Bahn die barrierefreie Umgestaltung in Angriff nimmt.