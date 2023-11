Wie der Veithof im Unterallgäu Demenzkranken eine "Auszeit" ermöglicht

Martina und Thomas Veit aus Lachen sind bei einem bayernweiten Projekt dabei. Was das niedrigschwellige Angebot für die Seniorinnen und Senioren bedeutet.

13.11.2023

Der Veithof wurde 1446 erstmals urkundlich erwähnt; seit 1843 ist der Name Veit auf dem Hof, der nun von Thomas (58) und Martina Veit (54) mit ihren Kindern David (25); Dominika (23) Mario (20) nun schon von der sechsten und siebten Generation bewirtschaftet wird. Seit je her wurden auf dem Hof neben der landwirtschaftlichen Milchviehhaltung immer auch schon andere Handwerke betrieben: Auf dem Hof gab es etwa schon mal eine Molkerei, eine Wagnerei und eine Mosterei. Aktuell werden auf dem Betrieb 27 Milchkühe mit Nachzucht gehalten; die Futtergrundlage bilden 27 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche (fünf Hektar Acker), wovon zehn Hektar gepachtet sind.

Immer wieder sind Schulkinder und Krabbelgruppen auf dem Bauernhof in Albishofen zu Gast

Seit 20 Jahren ist der Betrieb – inmitten des Lachener Ortsteils Albishofen – mit dem Thema „Lernen auf dem Bauernhof“ aktiv: Schul- und Krabbelgruppen kamen immer wieder auf den Hof. Über die Seniorengruppen kam die Bauernfamilie auch zu der Demenzgruppe der Senioren-Wohngemeinschaft Künersberg und Erkheim, die – begleitet von Alltagsbegleiterin Birgit Holetschek – erstmals dem Hof einen Besuch abstattete. Ihr Mann, der ehemalige bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek, überreichte zusammen mit Ministerialdirigentin Stephanie Jacobs bei der Auftaktveranstaltung des Projektes „Auszeithöfe des Bayerischen Demenzfonds“ an die Vorsitzende des Vereins Soziale Landwirtschaft Bayern, Dr. Viktoria Lofner-Meir, einen Förderscheck in Höhe von 27.000 Euro.

Demenzgruppen besuchen Auszeithöfe in Süd- und Nordbayern

Zusammen mit einer Spende der Landfrauengruppe Pfaffenhofen, dem Verkaufserlös des Landfrauenkalenders 2023 in Höhe von 6765 Euro, sowie einer Spende des Bauernverbandes können in den nächsten eineinhalb Jahren damit die Besuche der Demenzgruppen in 21 Auszeithöfen in Süd- und Nordbayern finanziert werden. Danach soll es für das Projekt eine Anschlussfinanzierung geben.

Zum Programm gehört das Kuscheln mit den Tieren

Die Familie Veit erhält von dem Verein Soziale Landwirtschaft für jeden etwa zweistündigen Besuch einer Demenzgruppe 160 Euro. Daneben kann sie für zwei Stunden einen Helfer besorgen, der mit 20 Euro vergütet wird: Neben der Ausbildung zum Erlebnisbauernhof müssen die „hygienemäßig geschulten“ Anbieter des Auszeithofes auf ihren Betrieben für das sogenannte „niedrigschwellige Angebot“ einen beheizbaren Aufenthaltsraum und eine Möglichkeit zum Händewaschen zur Verfügung stellen. Wichtig ist laut Lofner-Meir eine halbe Stunde wechselndes Programm – meist eine Hofführung bei „Kuscheln mit den Tieren“ – und danach eineinhalb Stunden zusammensitzen.

Kaffee und Kuchen werden von den jeweiligen Bäuerinnen gestellt, müssen von den Senioren selbst bezahlt werden. Die Seniorengruppen – 12 bis maximal 14 Personen – bringen selber ihre Betreuer mit. Deshalb sei es sehr günstig, etwa mit der Caritas oder Alzheimer-Gesellschaft zu kooperieren. Bei den Besuchen dürfen die Gäste durchaus „handgreiflich“ werden: etwa unter dem Motto „Begegnung mit dem Hof und den Tieren“ vom Rollstuhl aus den Kühen mit kleinen Schaufeln Kraftfutter geben oder sie streicheln.

Im und um den Hof herum war alles sauber und aufgeräumt: Keine Spinnwebe hing in der Tenne, der Stall war frisch weiß gekalkt und die Liegefläche der Kühe im Anbindestall war mit Strohhäcksel frisch eingestreut, als die Besucher den Tieren auf dem Futtertisch ganz nahekommen durften: Als sie begeistert mit glänzenden Augen den Tieren Kraftfutter verabreichen durften; oder Landwirt Veit ihnen geduldig erklärt, warum ein schwarzbuntes Rind etwa einen Nasenring trägt.

