Ihren Namen verdankt die katholische Stadtpfarrkirche in Memmingen einer Stimmung während der Bauzeit. Im Volksmund wird ein anderer Grund genannt

18.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Applaus und Jubel von Balkonen herab und aus offenen Fenstern heraus. Ein Jahr ist es her, dass sich auf diese Weise Menschen in ganz Deutschland bei denen bedankten, die während des ersten Lockdowns weiter im Einsatz waren: Ärzte, Pfleger und Reinigungskräfte in den Krankenhäusern, Angestellte in den Supermärkten und Lebensmittelläden und Mitglieder der Hilfsdienste.