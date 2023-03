Wie die Stadt Memmingen ihren Wald fit für die Zukunft macht

Bei einer Begehung im Rahmen des „1. Memminger Klimafrühlings“ berichtet der Stadtförster, welche Bäume er neu pflanzt. Auch ein neues Jagdkonzept gibt es.

20.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Rege Diskussionen rund um den Wald entwickelten sich bei der Waldbegehung mit dem Leiter der städtischen Forstverwaltung, Stefan Honold, die im Rahmen des „1. Memminger Klimafrühlings“ in den Stadtwald bei Dickenreishausen führte. Zwischen jungen Douglasien, mit Plastikrohren geschützten Laubbäumen und alten Fichten erläuterte der Stadtförster, wie sich die Bewirtschaftungsweise in dem 11.260 Hektar großen Stadtwald seit rund 30 Jahren grundlegend geändert hat: „Fit für die Zukunft“, werde er gemacht.

Reine Fichtenkultur hat keine Zukunft mehr

Laut Honold sah sein Vorgänger Georg Lutz bereits vor 30 Jahren, dass die Fichte in Reinkultur keine Zukunft mehr hat. Seit Sturm Wiebke wird mit der verstärkten Pflanzung von Laubbaumarten versucht, eine gesunde Mischung in den Wald zu bringen. Dies macht den Wald in Jahren mit wenig Regen unempfindlicher gegen die Borkenkäfer, Buchdrucker und Kupferstecher.

Stadt Memmingen verpachtet Jagdreviere nicht mehr

Um auf Zäune und Plastikschutz-Maßnahmen gegen Verbiss durch Rehwild irgendwann verzichten zu können – also Naturverjüngung zu ermöglichen – hat die Stadt bereits vor zwei Jahren auch ihre Strategie bei der Bejagung grundlegend geändert. Der Stadtwald wird nicht mehr verpachtet, sondern die Jagd wird in Eigenregie organisiert. Die Förster jagen selber, haben aber auch an interessiere Jäger sehr viele „Begehungsscheine“ vergeben. Rund 20 Jäger sorgen dafür, dass die kleinen Bäumchen in den fünf „Eigenjagdrevieren“ auch ohne Pflanzung, Zaun und sonstige Schutzmaßnahmen mit einem „tragbaren Verbiss“ aufwachsen können, informierte Honold. Solange die Naturverjüngung nicht selber genügend Nachwuchs hervorbringe, werden im Stadtwald – insbesondere nach Schadjahren mit Sturmwurf und Käferbefall – zwischen 20.000 und 40.000 Pflanzen in einer bunten Mischung gepflanzt. Darunter sind Eichen, Douglasien, Buchen, Tannen, Ahorn unf Ulme, aber auch Exoten wie Nussbaum, Kirsche und Mehlbeere, Esskastanie oder Lärche und Elsbeere. Aufgeforstet werde gemäß dem Spruch „wer streut der fällt nicht“.

Stadt Memmignen schlägt 11.500 Festmeter Holz pro Jahr

Die Jahre 2017 bis 2019 seien „schlimme Schadjahre“ im Wald gewesen, die letzten drei Jahre dann wieder etwas bessere, berichtete Honold. Der reguläre Hiebsatz liegt im Stadtwald etwa bei 11.500 Festmeter – das sei Holz, das beim Wachstum das Kohlendioxid der Luft gebunden habe und dann als Bauholz in knapp 600 Dachstühlen für viele Jahre konserviere.

Die Stadt bewirtschaftet insgesamt 1260 Hektar Wald: den Stadtwald und die zwei Stiftungswälder der Unterhospital- und Dreikönigskapellen-Stiftung. Der nach Augsburg zweitgrößte kommunale Waldbesitzer in Schwaben kümmert sich mit 13 Angestellten über Dienstleistungsverträge aber auch um den Wald von Gemeinden und Kirchen, insgesamt um 1600 Hektar Wald.