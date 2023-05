Wie eine Meditations-App aus Memmingen gestressten Fluggästen helfen soll

Mit einer Entwicklung des Memminger Unternehmens ACM Aerospace könnten nervöse Passagiere künftig entspannter abheben und ankommen.

11.05.2023 | Stand: 11:13 Uhr

Der Flugzeugsitz merkt, wie es der Person geht, die auf ihm Platz genommen hat. Sensoren spüren, dass das Herz schneller schlägt, der Atem hektischer wird. Gleich startet die Maschine, der Passagier ist nervös. Und der Sitz unter ihm spürt das. Er sendet die Daten an den Bildschirm, der in der Rückseite des Vordersitzes integriert ist. So sieht der Passagier, was er vermutlich schon bemerkt hat: Der bevorstehende Flug stresst ihn.

