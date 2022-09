Wie geht es in der Alten Ziegelei in Erkheim weiter?

Besitzer, Kommunalvertreter und Künstler kommen zu einer Diskussionsrunde mit den Staatsministern Klaus Holetschek und Markus Blume in Erkheim zusammen. Das sind Themen.

08.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es dämmert. Die Alte Ziegelei in Erkheim wird von Lichtern angestrahlt. Im Inneren sorgen Kerzenschein und die Wärme eines Holzofens für eine wohlige Atmosphäre. Der Mond scheint zu den Fenstern hinein. Wo jüngst die allererste Ausstellung mit 27 Künstlerinnen und Künstlern sowie einer Künstlergruppe stattfand, nehmen Besitzer Hans Kleinschmidt, Vertreter der Gemeinde Erkheim, Künstler sowie die beiden CSU-Staatsminister Klaus Holetschek (Gesundheit) und Markus Blume (Kunst) Platz.

Bildhauer Hans Kleinschmidt kaufte altes Werk

In einer Diskussionsrunde geht es um Kunst und Kultur im ländlichen Raum. Erkheims Bürgermeister Christian Seeberger nickt Hans Kleinschmidt zu und macht zu Beginn klar: Die Alte Ziegelei ist „sein Schatz und unser Schatz in Erkheim“. Der Bildhauer Hans Kleinschmidt kaufte im Jahr 2004 das alte Ziegelwerk am Lerchenberg. Seither renoviert, restauriert, pflegt und schützt er das Gebäude, das seit den 70er-Jahren nicht mehr in Betrieb ist. Im Juli hat Kleinschmidt im Rahmen einer Ausstellung das Gebäude erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, möchte auch künftig die Tore aufschließen, um einen Ort der Kultur in der Region zu schaffen. In Erkheim zeigt sich laut Seeberger, dass Kultur vor Ort möglich ist – ohne Anreise in andere Städte.

"Der Ort hat einen besonderen Geist, so wie sein Besitzer"

Jetzt sind es Klaus Holetschek und Markus Blume, die zustimmend nicken. „Der Ort hat einen besonderen Geist, so wie sein Besitzer“, sagt Holetschek. Er selbst habe in der Corona-Pandemie festgestellt, wie wichtig Kultur und Kunst für das Leben der Menschen sind. Als Münchner wiederum kenne Markus Blume ähnliche Orte, die ihre Gestalt geändert hätten. Er führt das Werksviertel auf. „Schon auf den ersten Blick in die Alte Ziegelei sieht man, dass es ein ganz besonderer Ort ist“, so Blume. Man bewege sich inmitten eines Industriedenkmals. Das aus seiner Sicht Besondere: „Man hat es hier geschafft, eine Erfolgsgeschichte hinzulegen, bevor der Staat beteiligt war. Sie haben es im Alleingang geschafft.“

Erste Ausstellung - eine Erfolgsgeschichte?

Auf die Erfolgsgeschichte schaut Tanja Braun, die Kulturbeauftragte der Marktgemeinde. Sie hat Zahlen zur Ausstellung im Gepäck, die am 31. Juli endete. Es gab insgesamt 18 Öffnungstage – alle ohne Regen. 1500 Kataloge sowie gut 10.000 Flyer wurden verteilt und 300 Plakate aufgehängt. 200 Besucher wurden bei der Vernissage gezählt. Drei Besuchergruppen wurden außerhalb der Öffnungszeiten durch die Ausstellung geführt. Die Führung durch den Ringofen habe sich als ein Höhepunkt herausgestellt. Insgesamt wurden 7029 Besucher gezählt. „Ein sehr gutes Ergebnis“, ordnet Tanja Braun ein.

Wie können Angebote verstetigt werden?

Die Moderation der Diskussionsrunde übernimmt Karl Lang. Er führte die Besucher unter anderem durch den Ringofen. Sein Vater habe 30 Jahre darin gearbeitet. Die Bedeutung der Arbeit sei ihm durch die Ausstellung bewusst geworden. Jetzt gehe es darum, Angebote in der Alten Ziegelei zu verstetigen. Welche sind das? Eine Toilettenanlage, notwendige Parkplätze, neue Dacheindeckung: „Wie kommt man an riesige Geldbeträge?“, fragt Lang.

Die Ideen kommen bei den Gästen auf

Lesen Sie auch

Erkheimer Heimatpreis Er erhält den Erkheimer Heimatpreis 2022

Die Minister schauen sich gegenseitig an. Blume: „Ich schätze die Direktheit, gleich zum Thema Geld zu kommen.“ Der Staat habe keine Entscheidung, was Kultur sei, könne aber einen Boden fruchtbar machen, damit solch ein Denkmal erhalten bleibe. Es gebe die unterschiedlichsten Fördermöglichkeiten. „Was die Bespielung des Ortes angeht, möchte ich nicht vorweggreifen“, so der bayerische Minister für Kunst. Das ist bei der Diskussionsrunde auch nicht nötig, denn die Ideen sprudeln. Künstlersymposium, Bühne für den hiesigen Theaterverein, Märkte, Kabarett, Lesungen, Open Air, Familienfeiern, Filmkulissen, offenes Atelier für Künstler, therapeutische Angebote, Inklusion und Integration, Heimatkunde für Schüler oder eine Wirtschaft: Die Gäste könnten sich viel vorstellen.

Was wünscht sich Hans Kleinschmidt für die Alte Ziegelei?

Was wünscht sich Hans Kleinschmidt? „Es ist ein Anfang und alles, was anfängt, muss klein anfangen“, sagt er. Solch ein Ort könne nur genossen werden, wenn man ihn nutze. „Aber es ist nicht nur eine alte Ziegelei. Das bin ja auch ich. Die Leute gehen durch mein Wohnzimmer.“

So sieht ein Teil der Alten Ziegelei aus. Bild: Maike Scholz

Bei der ersten Ausstellung sei das mit viel Andacht passiert. Das sei sein Wunsch. „Es geht nicht darum, eine Geldmaschine zu schaffen“, sagt der Besitzer. Ihm sei wichtig, zu zeigen, für was er brennt. „Das Feuer brennt“, bestätigt Seeberger und ergänzt: „Wir werden alles dafür tun, dass es nicht ausgeht – für ein lebendiges Haus arbeiten wir andächtig weiter an der Alten Ziegelei.“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".