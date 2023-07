Wie geht es mit dem Mühlenareal in Pleß weiter?

Seit Jahrhunderten prägt das Mühlenareal das Dorfbild in Pleß. Mit neuer Nutzung sollen die denkmalgeschützten Gebäude und das Gelände bewahrt werden. Aber wie?

11.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Das Areal um die alte Mühle in Pleß soll erhalten bleiben und wieder einer sinnvollen, zukunftsfähigen Nutzung zugeführt werden. Für eine solche künftige Verwendung des Mühlenareals haben mehrere Studentinnen und Studenten während ihres Masterstudiums an der Technischen Hochschule in Augsburg Ideen und Gestaltungskonzepte erarbeitet, die nun im Zehentstadel der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

