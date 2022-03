Wie können Bürger von der Energiewende profitieren?

Rathauschef der Pionier-Gemeinde Fuchstal informiert in Heimertingen über sein Erfolgsrezept. Auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren davon.

13.03.2022

Die Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland zeigt im Zuge des aktuellen Ukraine-Kriegs deutlich auf, dass Deutschland wohl entschieden mehr auf nachwachsende Rohstoffe setzen muss. Doch welche Möglichkeiten haben Gemeinden, die Energiewende aktiv zu gestalten? Und wie können auch die Bürger davon profitieren? Der Energiewende-Pionier, Gewinner des Nachhaltigkeitspreises 2021 und Bürgermeister der Gemeinde Fuchstal, Erwin Karg, zeigte bei einem Vortrag in Heimertingen auf, wie es gehen kann. Ende des Jahres ist die 4150 Einwohner zählende Kommune südlich von Landsberg komplett energieautark. Die Gemeinde könnte sich sogar von dem weltweiten Energienetz komplett abkapseln, wenn es andernorts zu einem Stromausfall kommen würde, erklärte Karg.

Bei Amtsantritt fast zwei Millionen Euro Schulden

Über zwei Stunden lange erläuterte der Gemeindechef in einer Art „Vorlesung für Bürgermeister“, wie er seit 20 Jahren seine Kommune und Bürger zu Wohlstand geführt hat, obwohl die Gemeinde über fast keine Gewerbesteuern verfügt und bei seinem Amtsantritt mit zwei Millionen Euro verschuldet war. Karg schreibt diesen Erfolg jedoch nicht nur sich, sondern auch seinem Kämmerer zu. In den vergangen 15 Jahren habe die Gemeinde 31 Millionen Euro an Fördergeldern erhalten. Und trotz der mittlerweile sehr hohen Einkünfte bekomme die Kommune sehr beachtliche Schlüsselzuweisungen. Von den Einkünften aus Vermietung und Stromerzeugung müsse Fuchstal nichts an andere abgegeben – etwa eine Gewerbesteuerumlage an den Landkreis.

Und wie können nun die Bürger und der Ort davon profitieren? Nach Angaben von Karg werden sämtliche Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen von der Gemeinde oder einer Genossenschaft gebaut, an der nur die Kommune und Bürger beteiligt sind: „Und alle finden Windräder schön.“ Hinzu kämen Mieteinkünfte von 29 Wohnungen in Höhe von einer halben Million Euro pro Jahr, die alle auf dem energetisch neuesten Stand seien.

Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden

Angefangen hatte alles damit, dass die Gemeinde im Jahr 2005 sämtliche kommunalen Gebäude mit einer PV-Anlage (insgesamt rund 300 kWp) ausgestattet hat. 2009 baute Fuchstal ein Nahwärmenetz für die Mittelschule zu einer 1,7 Kilometer entfernten Biogasanlage. Inzwischen sind zwei weitere Turnhallen, eine Kita mit sieben Gruppen, die Raiffeisenbank, das Sportheim und 150 Grundstücke daran angeschlossen. 2011 folgte der Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 450 kWp auf einer ehemaligen Deponie. Für die Spitzenlast wurde 2013 eine Gas-Therme (150 kW) als zweites Standbein für das Wärmenetz installiert.

2015 wurde erstmals ein E-Golf geleast. Ein Jahr später gingen vier Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 149 Meter (Stromerzeugung: 24 Millionen kW) in Betrieb: An den Bürgeranlagen sind 115 Gesellschafter beteiligt. In den ersten fünf Jahren wurden bereits 44 Prozent ihrer Einlage als Gewinnbeteiligung ausgezahlt. 2018 erfolgten der Bau von E-Ladestationen am Dorfplatz und Rathaus. Zudem gab es einen Förderbescheid in Höhe von 75 Prozent der Kosten für den Bau eines 4,5 Megawatt-Batterie-Speichers und eines Wärmetopfes (5000 Kubikmeter Fassungsvermögen) zur Unterstützung des Wärmenetzes. Im kommenden Jahr sollen drei weitere Windkraftanlagen gebaut werden.

Zudem wurden nach der Installation einer Hackschnitzelanlage eine zweite Fernwärmeleitung sowie eine weitere Freiflächenanlage in Betrieb genommen.