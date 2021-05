Wie Round Table die Johanniter in Memmingen unterstützt

Mit Hilfe einer Spende von 6500 Euro wurden ein EKG und ein Beatmungsgerät für einen Rettungswagen angeschafft. Wieso von einem "Quantensprung" die Rede ist.

25.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Eine Spende von 6500 Euro übergab Round Table Memmingen an den Bevölkerungsschutz des Johanniter-Ortsverbandes in Memmingen. Für den Betrag konnte die Hilfsorganisation ein neues EKG und ein Beatmungsgerät (Medumat) für den Sonderbedarfs-Rettungswagen (RTW) anschaffen.

„Diese Geräte kommen regional jedem zugute, der schnell professionelle und modernste Hilfe in einer Notlage benötigt“, sagt Bernhard Drexel, Präsident des Round Table Memmingen.

Geräte auf dem neuesten Stand der Technik

Das EKG und das Beatmungsgerät sind auf dem neuesten Stand der Technik und haben einen Wert von 9500 Euro. 6500 Euro kamen vom Round Table, 1000 Euro wurden vom Lieferanten nachgelassen und 2000 Euro trägt der Verein Johanniter-Unfall-Hilfe.

„Diese Geräte sind für uns ein Quantensprung, denn die alten waren zwar noch funktionstüchtig, aber nicht mehr up to date. Wenn sie auf dem Sonderbedarfs-RTW nicht gebraucht werden, können sie auch bei Ausfall im Regelrettungsdienst verwendet werden oder wir können mit einem gleich ausgestatteten Rettungswagen den Rettungsdienst unterstützen“, freut sich Johannes Scholz, Bereitschaftsleiter der Johanniter in Memmingen.

Unterstützung für reguläre Rettungskräfte

Der Bevölkerungsschutz habe gerade in Zeiten von Corona mehr denn je an Bedeutung gewonnen und in vielen Fällen die regulären Rettungskräfte bei der Versorgung der Öffentlichkeit unterstützt. „Durch das neue Equipment wird diese nicht nur erleichtert, sondern steht dem Regelrettungsdienst in nichts nach“, sagt Scholz.

Lesen Sie auch