Wie sich Memminger Kinder ihre Spielplätzez wünschen

Das Kinderparlament nimmt Spielplätze in Memmingen unter die Lupe. Dabei zeigt sich: Wichtig sind den Jungen und Mädchen nicht nur tolle Spielgeräte.

Von Dieter Mross

18.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Was wünschen sich Kinder für die Spielplätze in Memmingen, was gefällt ihnen dort und was verleidet ihnen den Spaß? Die Spielplätze der Stadt kamen bei der Sitzung des Kinderparlaments auf den Prüfstand. 30 Jungen und Mädchen von 15 Memminger Schulen sprachen mit Oberbürgermeister Manfred Schilder sowie den zuständigen Amts- und Referatsleitern über Fragen wie „Was gefällt Euch und warum? Was stört Euch? Was ist nicht gut? Was fehlt?“. Und die jeweils zwei Vertreter beziehungsweise Vertreterinnen der 15 Schulen hatten sich gut vorbereitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.