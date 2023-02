So viele Kinder wie nie: Warum steigt die Zahl der Geburten im Klinikum Memmingen?

Das Klinikum Memmingen verzeichnet immer mehr Geburten und komplizierte Schwangerschaften. Woran das liegt und mit welchen Problemen die Geburtstation kämpft.

2206 Kinder sind vergangenes Jahr im Klinikum Memmingen auf die Welt gekommen. Die höchste Zahl an Babys, die es dort je gegeben hat. 2015 waren es beispielsweise noch 1645, 2020 2130 Kinder. Diese Entwicklung geht dem deutschlandweiten Trend entgegen. „Die Geburtenzahl ist abhängig von der Zukunftssicherheit. Mit Blick auf Corona, den Krieg oder Arbeitslosigkeit setzen weniger Menschen Kinder in die Welt“, sagt Professor Dr. Burkhard Schauf, Leiter der Sektion Geburtshilfe und Pränataldiagnostik am Klinikum Memmingen.

Warum kommen so viele Frauen zur Entbindung ins Klinikum Memmingen?

Aber warum verzeichnet das örtliche Krankenhaus dann immer mehr Geburten? „Wir haben hier Spezialisten für Geburtshilfe und Pränataldiagnostik und können Schwangere und auch Hochrisikoschwangere ambulant behandeln. Das kommt gut an“, ist Schaufs Antwort darauf. Außerdem sind ununterbrochen Hebammen sowie Ärztinnen und Ärzte vor Ort, um Mütter und Kindern intensiv zu betreuen. Es sind unter anderem diese Faktoren, die das Klinikum Memmingen zu einem sogenannten Level-1-Zentrum machen.

Zusätzlich ist die Kaiserschnittrate im Vergleich zum deutschlandweiten Durchschnitt sehr gering. Der liegt bei knapp 30 Prozent. „Das ist jede dritte Geburt. In Memmingen haben wir im Gegensatz dazu eine Kaiserschnittrate von sieben Prozent – das ist jede 14.“

Das führe natürlich auch dazu, dass sehr viele komplizierte Fälle nach Memmingen kommen, sagt Schauf. 155 Frühgeburten hat es im Jahr 2022 gegeben. 2021 waren es 128. Dabei wiegen die kleinsten Babys weniger als 500 Gramm. Zwillinge kommen laut Schauf über 80 Mal, Drillinge etwa ein Mal im Jahr vor.

"Sie haben schon zwei Kinder - jetzt bekommen sie Drillinge"

„Zurzeit haben wir ein Paar hier, das schon zwei Kinder hat und jetzt noch einmal ungeplant schwanger geworden ist. Es hat sich herausgestellt, dass sie Drillinge bekommen. Jetzt kommen in dem einen Schlafzimmer, das sie noch freiräumen konnten, eben drei statt einem Kind unter“, erzählt der Sektionsleiter. Das Paar gehe toll mit der Situation um.

Die medizinische Versorgung sei also unproblematisch. Und trotz deutschlandweitem Mangel an Hebammen sei das Krankenhaus auch dahingehend gut besetzt. „Ich bin sehr froh darüber. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Hebammen, die Hausbesuche machen, werden nämlich genauso gut bezahlt wie diejenigen, die im Kreißsaal arbeiten. Dabei ist das viel anstrengender.“

Sogar während der Pandemie hätten die Hebammen im Klinikum „ihre Lungen hingehalten“, denn auch Corona-Kranke müssten gebären und trügen dabei keine Maske. Obendrein hätten die Hebammen nie eine Corona-Pauschale erhalten. „Die Ideale der Menschen werden ausgenutzt. Wir können froh sein, dass unser Team so gut aufgestellt ist und nur hoffen, dass es dabei bleibt.“ Zudem bildet die Klinik Hebammen aus, die dann übernommen werden.

Die Situation auf der Memminger Geburtstation ist stabil, es gibt nur eine Schwierigkeit

In Memmingen sieht die Lage demnach stabil aus. Die einzige Schwierigkeit: „Wir haben ein Platz-Problem. Es kommen immer mehr Frauen zum Gebären zu uns“, sagt Schauf. Der Prozentsatz an Babys, die in Memmingen geboren wurden, aber nicht im Unterallgäu leben, nimmt jährlich zu. „Wir schieben teilweise dritte Betten in Zwei-Bett-Zimmer.“ Wenn daneben jeweils noch ein Kinderbett stehe, werde es „kuschelig eng“.

Einmal seien so viele Frauen auf einmal gekommen, dass die Krankenschwestern sie über Nacht in einem Lagerraum untergebracht hätten. „Sie haben einfach Betten in den Raum geschoben“, erinnert sich Schauf. Am nächsten Tag, als die ersten Frauen entlassen wurden, habe sich die Lage entspannt. Nur ein einziges Mal sei es passiert, dass drei Frauen weggeschickt werden mussten. „Es ist furchtbar, Schwangere abweisen zu müssen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir einfach keinen Platz mehr.“

Eine Lösung für dieses Problem sei noch lange nicht in Sicht. „In einigen Jahren haben wir zwar ein neues Krankenhaus, aber hier wird sicher nichts angebaut oder ähnliches.“ Insgesamt stelle sich unweigerlich die Frage, ob es möglich ist, die Kinderklinik auf dem jetzigen Niveau zu halten. Mehr Platz sei nötig und das gute Team müsse zusammenbleiben.

Die Erlebnisse in seinem Beruf lassen Dr. Schauf auch nach 30 Jahren Erfahrung nicht kalt

„Mir geht das Herz auf, wenn sich Mütter noch Jahre später dafür bedanken, dass ich ihre Kinder auf die Welt gebracht habe.“ Gerade, wenn es sich um schwere Schwangerschaften handelt. Das verursache ein „Gänsehautfeeling“ und lasse einen auch nach 30 Jahren in diesem Beruf nicht kalt.

