Wildernde Hunde töten mehrere schwangere Rehe im Unterallgäu

Insgesamt drei Vorfälle am Wochenende. In Memmingen überlebt Reh knapp. Jagdverband fordert Hundehalter auf, Tiere an Leine zu nehmen. Sonst drohen Strafen.

10.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Gleich drei Fälle von wildernden Hunden ereigneten sich am Wochenende in Memmingen und im Unterallgäu – mit insgesamt zwei toten Rehen und vier toten Kitzen.

In Hawangen riss ein Hund ein trächtiges Reh am Samstagnachmittag – das Tier und seine beiden ungeborenen Kitze überlebten die Attacke nicht, berichtet Andreas Ruepp, Vorsitzender des Jagdvereins Memmingen. Ebenfalls am Samstag hetzte ein Hund ein Reh nach Amendingen hinein. Der dortige Jagdpächter konnte das Tier nahe dem evangelischen Gemeindehaus einfangen, es mit einem Tierarzt beruhigen und letztlich wieder im Wald frei lassen. Dieses Glück hatte ein anderes schwangeres Reh in Buxheim nicht. Dort wurde es am Sonntagnachmittag von einem Hund Richtung Buxach gejagt und lief vor ein Auto. Dabei starben auch die beiden ungeborenen Kitze.

„Es ist verständlich, dass die Leute gerade in diesen Corona-Zeiten einen hohen Freizeitdruck haben und raus in die Natur wollen“, sagt Ruepp. „Aber Hunde gehören immer an die Leine!“ Denn derzeit sind die Rehe trächtig und daher auch nicht so schnell auf der Flucht. Oder sie haben gerade ihren Nachwuchs zur Welt gebracht. „Der Jagdtrieb steckt in jedem Hund“, erklärt Ruepp.

Den ermittelten Hundehalter in Hawangen erwartet nun eine Anzeige nach dem bayerischen Jagdgesetz. Zudem muss er den Jagdpächter entschädigen – was wahrscheinlich um die 400 Euro kostet.

Etwa zehn bis zwölf Fälle von wildernden Hunden beziehungsweise getöteten Rehen werden pro Jahr im Altkreis Memmingen bekannt, sagt Ruepp.

