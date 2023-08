Illertaler illustriert Wilhelm Hauffs Märchen "Das kalte Herz"

Ein Freiburger Verlag hat Wilhelm Hauffs Märchen „Das kalte Herz“ in einer neuen Ausgabe herausgebracht. Illustriert hat sie Christian Sobeck aus dem Illertal.

21.08.2023 | Stand: 05:15 Uhr

In dieser neuen Ausgabe von Wilhelm Hauffs Märchen „Das kalte Herz“ steckt hohe Buchkunst: Im leinengebunden Büchlein, das im 8grad-Verlag Freiburg erschienen ist, vereinen sich Text und Bilder in einer raffinierten Zickzackfaltung zu einem kleinen Gesamtkunstwerk. Die Illustrationen hat Christian Sobeck aus dem Illertal gestaltet.

Junger Verlag 8grad ist auf Deutschlands Südwesten ausgerichtet

Der noch junge 8grad-Verlag, er wurde 2021 gegründet, hat sein Programm ganz auf die Kunst, Kultur und Landschaft von Deutschlands Südwesten ausgerichtet. Der Zusatz „Ein Märchen aus dem Schwarzwald“ steht deshalb nicht von ungefähr unter dem Titel von Wilhelm Hauffs berühmtem Werk aus dem Jahr 1827. Vor der Kulisse dieses geheimnisvoll-magischen Waldes erzählt er die faustische Geschichte vom Köhlerburschen Peter Munk, der für Reichtum und soziale Anerkennung seine Seele verkauft. Und der erst am Ende zur Erkenntnis kommt, was die wahren Werte im Leben sind.

Neue Ausgabe "Das kalte Herz" soll erwachsenen Sammlern gefallen

Christian Sobeck, der das Märchen natürlich schon kannte, bevor er die Ausschreibung für die Illustration gewonnen hat, findet, dass sich „Das kalte Herz“ auf verschiedenen Ebenen lesen lässt. Je öfter er sich damit beschäftigt hat, desto mehr sei ihm klar geworden, dass Peter auch aus Verzweiflung handelt, nicht nur aus Gier. In der Ausschreibung für die Illustration hatte der Verlag vorgegeben, dass die Ausgabe nicht für Jugendliche gedacht ist, also nicht so „märchenhaft“ sein sollte, wie etwa die Verfilmungen. Vielmehr wollte der Verlag die Ängste und Nöte, die Peter erlebt, bildlich auf die heutige Zeit übertragen haben.

Textseiten mit ausklappbaren Bildern

Der Grafik- und Mediendesigner schuf diese Bilder dann rein analog: Er malte sie klassisch auf Leinwand und fotografierte sie später ab. Der Verlag habe ihm dabei kaum dreingeredet, erzählt der 32-Jährige, der in Rot an der Rot wohnt: „Das hatte ich mir schlimmer vorgestellt, wir hatten einen super Austausch.“ Knifflig sei es aber gewesen, die ausklappbaren Bilder – jeweils eins zu drei Textseiten – genau darauf abzustimmen. Mal nimmt eine Illustration etwas vorweg, mal passt sie genau zur Textseite, mal kommt sie erst nach einer Szene. „Das war oft verwirrend mit den Satzdateien“, berichtet Sobeck über den Arbeitsprozess. Die besondere Bindung mit den Klappseiten sei die Idee des Verlags gewesen. „Er wollte damit eine höhere Wertigkeit schaffen als bei herkömmlichen Büchern in diesem Format. Die Ausgabe soll ein Sammlerexemplar sein für Leute, die diese Geschichte lieben.“

Illustrator Christian Sobeck.

Christian Sobeck auch den Gebärdensprachführer "Helping Hands" gestaltet

Sobeck blickt zufrieden auf sein erstes komplett illustriertes Buch –und kann sich gut vorstellen, weitere solche Aufträge anzunehmen. Erschienen ist von ihm vor drei Jahren als Bachelorarbeit auch der Gebärdensprachführer „Helping Hands“ für medizinisches Fachpersonal zur Interaktion mit gehörlosen Menschen. Den hat er als Box mit Handbuch, losen Blättern und einer App mit Videos gestaltet. Herausgegeben hat das Gebärdenbuch damals der kleine Schulbuchverlag Krapp & Gutknecht in Berkheim/Illerbachen – wo Sobeck hauptberuflich arbeitet.

Abitur am Vöhlin-Gymnasium Memingen, Studium in Ravensburg

Sobeck wurde 1991 in Memmingen geboren, ist aufgewachsen in Ottobeuren und hat sein Abitur am Vöhlin-Gymnasium gemacht. Danach wollte er eigentlich Kommunikationsdesign in Augsburg studieren – war aber nicht unter den 50 von 500 ausgewählten jungen Leuten, die ihre Kunst-Mappen als Bewerbung eingereicht hatten. Deshalb machte er zunächst eine Ausbildung zum Grafikdesigner an einer privaten Fachschule für Design, Medien und Druck in Biberach. Studieren wollte er trotzdem noch und weil die Privatschule Geld gekostet hatte, entschied er sich für ein duales Studium, während dem er bereits etwas verdienen konnte. Er absolvierte den Studiengang Mediendesign an der Dualen Hochschule Ravensburg und die praktischen Semester dazu im Schulbuchverlag in Illerbachen – der ihn gleich nach dem Studium übernommen hat.

Christian Sobeck hat ein Designstudio mit Lukas Gruber gegründet

Dort gestaltet und illustriert er an drei Tagen in der Woche Unterrichtsmaterialien und Lektürehilfen für den Deutschunterricht an Realschulen. Zwei Tage arbeitet er selbstständig in seinem Lucra Designstudio in Berkheim, das er schon während des Studiums zusammen mit seinem Studienkollegen Lukas Gruber aus Buxheim gegründet hat.