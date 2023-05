100.000 Euro Schaden: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

In Winterrieden im Unterallgäu fängt am Samstagabend eine Garage neben einem Wohnhaus Feuer. Trotz Löscharbeiten greift das Feuer auf das Wohnhaus über.

28.05.2023 | Stand: 06:52 Uhr

Zu einem Brand mit großem Schaden ist es am Samstagabend in einem Wohnhaus in Winterrieden im Unterallgäu gekommen. Laut Polizei Griff das Feuer von der angeschlossenen Garage auf das Haus über.

Demnach bemerkte ein Anwohner am Samstagabend, dass die Garage neben dem Haus Feuer gefangen hatte und verständigte die Feuerwehr. Trotz intensiver Löscharbeiten konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus nicht gestoppt werden. Durch das Feuer wurde der Garagenanbau und die darin gelagerten Gegenstände vollständig zerstört und das Dach des Hauses stark beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kripo Memmingen hat die Ermittlungen übernommen.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.