Dieter Kleimaier ist tot: Wirt des "Valentino" in Memmingen unerwartet gestorben

Trauer in der Gastro-Szene Memmingen: Dieter Kleimaier, Wirt des "Valentinos", ist "plötzlich und unerwartet" gestorben. Das teilte seine Frau auf Facebook mit.

18.11.2022 | Stand: 08:29 Uhr

Dieter Kleimaier, Wirt des "Bistro Valentino" in Memmingen, ist tot. Das gab seine Frau Claudia gestern am Donnerstag (17.11.2022) in einem Facebook-Post bekannt.

"Aufgrund des plötzlichen und völlig unerwarteten Todes meines geliebten und schmerzlich vermissten Mannes Dieter" bleibe das Valentino vorübergehend geschlossen, teilte Kleimaier am Donnerstag mit.

Das "Valo", wie es in Memmingen genannt wird, ist eine Institution in der lokalen Kneipenszene. Die Bar inmitten der Memminger Fußgängerzone gibt es seit 38 Jahren. Zahlreiche Stammgäste kennen das Wirtsehepaar Dieter und Claudia Kleimaier seit Jahrzehnten. Das Publikum ist bei Veranstaltungen wie Karaoke-Singen, Dartturnier oder Live-Musik bunt gemischt von Jung bis Alt.

Valentino Memmingen: Gäste reagieren bestürzt auf den Tod von Dieter Kleimaier

Etliche Gäste reagierten auf die Todesnachricht von Dieter Kleimaier auf Facebook bestürzt. Der Post wurde bis zum frühen Freitagmorgen schon über 125 Mal kommentiert, zahlreiche Userinnen und User drückten ihr Beileid aus.

"Ich bin geschockt und kann es kaum fassen. Mein herzlichstes Beileid." (Moni)

"Das Valo mit Dieter und du sind ein Teil meiner Jugend und letztendlich meines Lebens...den Mann an meiner Seite habe ich bei Euch kennengelernt...und das vor 20 Jahren. RIP Dieter." (Sandra)

"Dieter war Valentino / Valentino meine Jugend ... Er wird Memmingen sehr fehlen." (Susanne)

"Dieter Kleimaier war Memmingen, ist Memmingen." (Markus)

Wirt Dieter Kleimaier gestorben: Valentino in Memmingen vorübergehend geschlossen

Das Bistro Valentino in Memmingen bleibt nach dem plötzlichen Tod von Wirt Dieter Kleimaier an diesem Wochenende geschlossen. Auch eine für den 26. November geplante Party mit DJ B-Dome ist abgesagt, werde aber nachgeholt, teilte Claudia Kleimaier auf Facebook mit. Mit etlichen Ausrufezeichen in ihrem Post unterstrich sie, dass das "Valo" nur "vorübergehend!!!!" geschlossen bleiben soll.