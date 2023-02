Bau von Hochregallager in Bad Grönenbach sorgt für Diskussion

Die Firma Greinwald, die zur Memminger Gefro-Gruppe gehört, will ihren Standort in Bad Grönenbach erweitern. Was die Räte zu diesem Großprojekt sagen.

04.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Für Diskussionsstoff hat eine geplante Firmenerweiterung im Bad Grönenbacher Marktrat gesorgt. Die Firma Greinwald will am Standort im Gewerbegebiet in Thal kräftig investieren. Das bestehende Werk soll vergrößert werden. Zudem ist der Neubau eines Hochregallagers vorgesehen. Geschäftsführer Frank Pütter betonte in der Sitzung, dass man den Werksstandort von Kempten nach Bad Grönenbach verlagern werde und mit ihm 30 Arbeitsplätze. Insgesamt wächst das Unternehmen in Bad Grönenbach dann auf 90 Mitarbeiter an. Daher müssen laut Pütter die Büro- und Produktionsbereiche an diesem Standort deutlich erweitert und auch beträchtliche Lagerkapazitäten aufgebaut werden.

Hauptproduzent für die Firma Gefro in Memmingen

Laut dem Geschäftsführer ist die Firma Greinwald als Lebensmittelhersteller beziehungsweise Hauptproduzent für die Gefro-Group tätig, aber auch für die Firma Heinz. Beliefert werden von ihr demnach auch Krankenhäuser und Seniorenheime. Zur Produktpalette gehörten unter anderem Saucen, Gewürzmischungen, Suppen und Backwaren.

Der Gebäudebestand soll auf drei Geschosse aufgestockt werden. Durch ein zusätzliches Stockwerk werden die benötigten Kapazitäten für die Produktion und die Verwaltung des Unternehmens erweitert. Im Produktionsbereich soll laut Pütter in neue Misch- und Abfüllanlagen investiert werden. Das Bestandsgebäude wird eine Höhe im Bereich von 17 Meter erreichen und damit rund 4,5 Meter in die Höhe wachsen. Auf einer nebenliegenden Freifläche werde das neue Hochregallager entstehen, das für rund 7500 Palettenplätze ausgelegt sei. Das Hochregallager wird demnach 73 Meter lang und 21 Meter breit. Es funktioniere voll automatisiert und werde daher ohne Personal betrieben.

Lager ind Bad Grönenbach soll 30 Meter hoch werden: Das sagt der Geschäftsführer dazu

Knackpunkt ist die Höhe des Hochregallagers, das rund 30 Meter erreichen wird. Mit Blick auf das flächenmäßig begrenzte Firmengelände meinte Bürgermeister Bernhard Kerler, dass man in die Höhe bauen müsse, wenn in der Breite kein Platz mehr vorhanden sei. Mit der Aufstockung des Betriebsgebäudes habe aus seiner Sicht niemand ein Problem. Kritischer zu sehen sei die Höhe des Hochregallagers. Andererseits handle es sich um ein Gewerbegebiet. Da könne man sich das noch am besten vorstellen. Mit Blick auf die beträchtliche Höhe meinte Geschäftsführer Pütter, dass man noch einen oder zwei Meter nach unten gehen könnte. Mehr wäre jedoch nicht möglich. CSU-Marktrat Markus Schwarz fragte, ob man mit dem Hochregallager auch in die Tiefe gehen könnte. Architekt Christian Jehle antwortete, dass ein Bau in den Boden hinein enorme Baukosten erforderlich machen würde. Zudem würde es Probleme mit zunehmender Feuchtigkeit bei der Lagerung von Lebensmitteln, Kräutern und Salz mit sich bringen. Das Raumklima im Boden wird laut Jehle deutlich schlechter, daher sei dies nicht machbar.

Bürgermeister Kerler betonte, dass man angesichts der Ausmaße des Bauvorhabens nicht um eine Bauleitplanung herumkommen werde. Zweite Bürgermeisterin Ilse Dorn hob hervor, dass die Höhe des Lagerbereichs für sie keine entscheidende Rolle spiele. In einem Industriegebiet sei dies vertretbar. „Wo zwölf Meter zulässig sind, sollen nun 30 Meter kommen“, fasste Matthias Manske (FW) die Abweichung von den vorhandenen Bauleitlinien zusammen. Der Trend gehe eben dahin, dass mehr in die Höhe gebaut wird. Zustimmung signalisierte auch Holger Eckermann (Grüne). Das Ratsgremium sprach sich einstimmig für eine Änderung des Bebauungsplans aus.