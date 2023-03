Dachser ist glimpflich davongekommen

Die Stadt Memmingen wurde mit dem zu hoch gebauten Verteilzentrum vor vollendete Tatsachen gestellt. Warum die Verwaltung künftig härter durchgreifen muss.

16.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Dass die Stadt und die Firma Dachser bei der Begrünung der Fassade des Logistikzentrums nun zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen sind, ist zwar zu begrüßen. Dennoch bleibt am Ende festzustellen, dass das Unternehmen das Gebäude höher gebaut hat, als es eigentlich durfte. Die Firma ist somit glimpflich davongekommen. Es wurden vollendete Tatsachen geschaffen, die nicht mehr so ohne Weiteres rückgängig zu machen waren. Das hatte auch der Bauausschuss bei seiner Sitzung im September so gesehen.

