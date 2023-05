"Memmingen blüht" - aber wo am schönsten?

Das Kulturwochenende "Memmingen blüht" steht kurz bevor. Aber wo blüht Memmingen am schönsten und wo fehlen Blumen?

10.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Kirschblüten, Stiefmütterchen und Ranunkeln: Rechtzeitig zu „ Memmingen blüht“ ist der Frühling in den Gassen und Gärten der Maustadt angekommen. Aber wo in Memmingen sind Blumen und Gärten besonders schön gepflanzt? Wir haben bei Passantinnen und Passanten nachgefragt.

Daglind Janßen-Steffens aus Memmingen: „Der Zollergarten ist super gestaltet und am Waldfriedhof finde ich die großen Bäume beeindruckend. Was mir dagegen nicht gefällt, ist die Grimmelschanze. Sie ist heuer sehr eintönig. Generell wünsche ich mir mehr bunte Wiesen mit insektenfreundlichen Pflanzen.“

Daglind Janßen-Steffens wünscht sich ein bunteres Memmingen mit mehr Insektenwiesen. Bild: Judith Schneider

Christian Schöning aus Memmingen: „Schöne Bepflanzung in Memmingen? Da fällt mir als positives Beispiel eigentlich nur die Neue Welt ein. In der Altstadt fehlt es mir überall an Grün, vor allem am Weinmarkt und Marktplatz.“

Christian Schöning ist Memmingens Innenstadt nicht grün genug. Bild: Judith Schneider

Veronika Osterrieder aus Memmingen: „Mir gefallen die Blumenbeete am Hexenturm. Ansonsten sind die Neue Welt und die Grimmelschanze nett anzusehen. Man merkt auf jeden Fall, dass die Stadtgärtnerei sich Mühe gibt.“

Veronika Osterrieder schätzt die Mühen der Memminger Stadtgärtnerei. Bild: Judith Schneider

Adolf Schneider aus Memmingen: „Vergangenes Jahr waren die Blumenwiesen an der Grimmelschanze schön, heuer bin ich noch nicht überzeugt. Außerdem stört mich, dass es in Memmingen zu viele Stiefmütterchen anstatt Wildpflanzen für Insekten gibt. Was mir dagegen gefällt, ist der Bärlauch, der am Alten Friedhof wächst.“