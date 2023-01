Wo die Kartei der Not in Memmingen und Umgebung geholfen hat

Das Leserhilfswerk dieser Zeitung war im Krisenjahr 2022 stark gefordert. Es musste besonders bei Heizungs- und Nebenkosten aushelfen. Wie Familien profitierten.

02.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Corona-Pandemie hat sehr vielen Menschen das Leben schwer gemacht, doch kaum war sie einigermaßen am Abflauen, überfiel Russland die Ukraine und machte 2022 zu einem schlimmen Krisenjahr. Darunter müssen vor allem ärmere Menschen leiden. Explodierende Energiekosten, unablässig kletternde Mieten, die allgemeine Inflation und vor allem die Teuerungen bei den Lebensmitteln machen es gerade Familien und älteren Menschen mit kleinen Renten schwer, über die Runden zu kommen. Deshalb war die Kartei der Not ganz besonders gefordert. Bei fast zwei Drittel aller Unterstützungsanfragen ging es um Heizungs- und Nebenkosten sowie um Mietzahlungen.

Das Leserhilfswerk dieser Zeitung hatte im September angesichts der Energiekrise besonders zu Spenden aufgerufen, die bis heute noch eingehen. Treue Spenderinnen und Spender stehen der Kartei auch in Krisenzeiten zur Seite. Trotz wirtschaftlich schwieriger Lage gibt es nach den Corona-Beschränkungen wieder zahlreiche erfolgreiche Benefizaktionen, viele Turniere, Konzerte, Märkte und Aufführungen zugunsten des Hilfswerks. Auch wenn das Spendenaufkommen 2022 insgesamt etwas geringer ausfiel als in den Vorjahren, so konnte die Kartei der Not in jedem Fall bedarfsgerecht helfen, wie aus der vorläufigen Jahresbilanz hervorgeht.

75 Hilfsanfragen im Verbreitungsgebiet der Memminger Zeitung

Im Verbreitungsgebiet der Memminger Zeitung wurden heuer bisher 75 Hilfeanfragen unterstützt. Insgesamt half die Kartei der Not hier mit über 88.200 Euro. Dabei wurde sie von rund 1000 Spendern unterstützt. Die größten Einzelspenden kamen von der Hans Hundegger AG und Demmeler Maschinenbau. Um Hilfe baten 29 Familien mit insgesamt 76 betroffenen Kindern. Bei drei Familien wurden Kosten für den Sport im Verein bei den Kindern übernommen. 33-mal war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen.

Bei den Menschen mit Behinderung hat das Leserhilfswerk neben drei Erholungsmaßnahmen den Kauf und behindertengerechten Umbau eines Fahrzeugs bezuschusst sowie ein Liegerad, ein E-Bike, ein Therapie-Rad und ein Schwerlast-Fahrrad. In neun Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um etwa gemeinsam einen Ausflug oder Zoobesuch machen zu können oder für eine Geburtstagsfeier für die Kinder. Auch die Kosten der Gesundheit und der Hilfsmittel wurden fünf Mal unterstützt. Wer chronisch krank ist, kann mit der Zahlung eines pauschalen Betrages sich von der Zuzahlung in der Krankenversicherung befreien lassen. Das sind oft bis zu 100 Euro, die sich aber nicht jeder leisten kann. Daher hat die Kartei der Not hier ebenso geholfen.

Mit der Kartei der Not können Menschen in ihrer Wohnung bleiben

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich auch 2022 um das Wohnen. So half die Kartei 28-mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Das entspricht 37 Prozent aller Anträge im Redaktionsbereich. Oft waren auch Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung oder Anschaffungen wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, ein Herd oder ein Bett mit Matratze nötig. In drei Fällen unterstützte das Leserhilfswerk akut den Lebensunterhalt. Dazu gehören Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder Babybedarf.

181 Carepakete für alte, einsame Menschen

Seit Jahren fördert die Kartei der Not auch die Aktion „ Memmingen Packt´s“ mit 50 Prozent der Kosten für Lebensmittel, die Malteser alten, einsamen Menschen in 181 Carepaketen nach Hause brachten und dort nach dem Rechten sahen.

Das Kinderhospiz in Bad Grönenbach erhielt Unterstützung bei den Kosten für einen Begegnungs- und Spieleraum. Für den Einsatz bei der Versorgung von nach Memmingen geflohenen Ukrainern unterstützte die Kartei die Tafel, den Sozialdienst Katholischer Männer und das Diakonische Werk.

"Wir sind sehr froh um unsere treuen Spender"

Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, zieht für 2022 Bilanz: „Als Leserhilfswerk stehen wir getreu dem Motto ‘Gemeinsam geht’s’ für schnelle und unbürokratische Hilfe. Das ist aktuell umso mehr nötig, denn steigende Preise für Lebensmittel und vor allem Strom und Heizung verschärfen Notlagen wie Krankheit, Behinderung, Tod eines nahen Angehörigen oder andere Schicksalsschläge. Deshalb sind wir sehr froh, dass uns viele treue Spender, sowohl privat, als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden unterstützen, damit wir helfen können. Dabei arbeiten wir eng zusammen mit Beratungsstellen vor Ort. Vielen Dank dafür!“