Wo es in diesem Jahr trotz Corona Maibäume gibt und wo nicht

Einige Gemeinden im Unterallgäu verzichten in diesem Jahr erneut auf einen Maibaum, andere wählen eine kleinere Variante. Welche Regelungen sie beachten müssen.

Dort wo normalerweise am 1. Mai gefeiert wird, wird auch heuer in den Gemeinden in der Region gähnende Leere herrschen. Wegen Corona haben die Vereine erneut ihre traditionellen Maibaumfeste absagen müssen. Auch einen Maibaum wird man in diesem Jahr in vielen Gemeinden vergeblich suchen. Zudem musste der beliebte Maibaum-Wettbewerb von Memminger Brauerei, Memminger Zeitung und Mindelheimer Zeitung aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Prinzipiell haben Gemeinden aber heuer durchaus die Möglichkeit, einen Maibaum aufzustellen.

Bauhof oder private Firmen beauftragen

Zwar gilt wegen des hohen Inzidenzwerts derzeit auch in Memmingen und dem Unterallgäu eine Kontaktbeschränkung, wonach jeder Haushalt maximal eine weitere Person treffen darf. Wie Eva Büchele vom Unterallgäuer Landratsamt auf Nachfrage erklärt, gilt dies jedoch nicht bei der Ausübung eines Berufes. So könnten Gemeinden etwa den örtlichen Bauhof, eine private Firma aber auch die Feuerwehr damit beauftragen. Es gebe sogar eine Ausnahme für Ehrenamtliche, die für einen Verein tätig sind, wenn die Gemeinde an diese herantritt. Die Anzahl der Personen ist laut Büchele aber begrenzt. Demnach dürfen nur so viele Helfer Hand anlegen, wie für das Aufstellen „zwingend notwendig “ sind. Beim traditionellen Kranzen sei die Situation jedoch eine andere. Da in diesem Fall ein Treffen mehrerer Familien nicht unbedingt erforderlich sei, müssten die Kränze und Girlanden getrennt voneinander angefertigt werden.

Bad Grönenbach verzichtet auf Schmuckstück

Doch machen die Gemeinden von dieser Möglichkeit in diesem Jahr überhaupt Gebrauch? Der Kneippkurort Bad Grönenbach etwa verzichtet heuer laut Bürgermeister Bernhard Kerler ganz auf sein Schmuckstück, das normalerweise schon seit 1971 jedes Jahr den Marktplatz ziert. Man habe dies nach intensiver Diskussion dem Trachtenverein mitgeteilt. Die Entscheidung sei bedauerlich, da der Verein heuer eigentlich sein 100-jähriges Gründungsjubiläum feiern wollte: Zum einen werde der Baum seit einigen Jahren mitten auf dem Marktplatz hergerichtet, was stets für entsprechende Menschenansammlungen gesorgt habe. Zudem werde er traditionell nur mit Muskelkraft aufgestellt. Daran wollten die Trachtler unbedingt festhalten. Der dritte Grund sei, dass zum Maibaum untrennbar auch das beliebte Maifest gehört, was nun in Corona-Zeiten schon gar nicht möglich ist. Kerler: „Ohne Fest und Aufstellung mit Kranwagen – das war keine Option“, so Kerler.

Maibaum zum Mitmachen in Egg

Einen „Maibaum zum Mitmachen“ wird es in Egg an der Günz. geben, teilt Bürgermeister Wolfgang Walter auf Anfrage mit. Dabei wird ein „leerer Maibaum“ von der Gemeinde gespendet und vom Bauhof am 30. April auf dem Dorfplatz aufgestellt. Die Bürger seien dazu aufgerufen, diesen mit Grußbotschaften an die anderen Gemeindemitglieder, Wünschen für die Zukunft oder anderen Dingen zu schmücken. Walter hofft auf zahlreiche kreative Beiträge und „einen bunt geschmückten Baum, der uns recht viel Freude in diesen eingeschränkten Zeiten bringen mag“.

Kleinerer Baum in Ottobeuren

Auch in Ottobeuren wird es in diesem Jahr wieder einen Maibaum geben. Laut Zweitem Bürgermeister Markus Albrecht ist die lange Tradition der Grund dafür, dass die Ottobeurer Pfadfinder einen Baum aufstellen wollen: „Wegen der Corona-Auflagen haben wir uns aber für einen kleinen Baum mit rund sieben Metern entschieden.“ Das Kranzen und Schnitzen übernahmen drei Familien, sodass alle Auflagen eingehalten werden konnten: „Irgendwann in den Abendstunden werden wir ihn aufstellen, weil wir natürlich vermeiden wollen, dass es eine Menschenansammlung an der Maibaumwiese gibt“, so Albrecht.

„Ohne Maibaumfest kein Maibaum; das Maifest ist fester Bestandteil für einen Maibaum“, betont Lachens Bürgermeister Josef Diebolder. Sein Amtskollege Anton Keller hingegen will nicht, „dass das Brauchtum einschläft“. Deshalb wird in Pless ein „abgespeckter Baum in Heimarbeit hergerichtet und mit Abstand aufgestellt“.

„Für einen schönen Maibaum braucht es viele fleißige Hände, die zusammenwirken. Nur allein auf Familienbasis kann man das nicht bewerkstelligen“, teilt Westerheims Bürgermeisterin Christa Bail mit. Voraussichtlich wird aber dennoch in der Dorfstraße in Günz ein kleiner Maibaum aufgestellt. Hier gibt es laut Bail genügend „Familienpower“ für das Brauchtum. Die Gemeinde Westerheim stelle den Baum zur Verfügung.

Einen richtig großen, geschmückten Maibaum mit bunten Motivtafeln, grünen Kränzen und langen Girlanden wird es in der Region aber in jedem Fall geben. Der Vorstand des Vereins, der für die Aufstellung verantwortlich ist, möchte damit aber nicht an die Öffentlichkeit. Denn er will größere Menschenansammlungen vermeiden.

Maibaumwettbewerb soll nächstes Jahr wieder stattfinden

Edmund Mikusch, der seit rund 25 Jahren den Maibaumwettbewerb der Memminger Brauerei, der Memminger Zeitung und der Mindelheimer Zeitung organsiert, sind keine weiteren Orte bekannt, die in diesem Jahr einen „richtigen Maibaum“ aufstellen. Kein Vergleich also zum Jahr 2016, als es bei dem Wettbewerb mit 147 Maibäumen eine Rekordbeteiligung von Vereinen, Schulen und Kindergärten gegeben hatte. Sie wurden dafür traditionell mit Bier und Limonade belohnt. Laut Mikusch soll es im kommenden Jahr wieder einen Maibaum-Wettbewerb geben. Er hofft auf mindestens 150 Teilnehmer.