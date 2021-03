Die Stadt will für Buben und Mädchen attraktiver werden und hat dafür verschiedene Projekte angestoßen. So wartet in der Kramerstraße etwa bald ein „Irrgarten“.

09.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Auch für seine jüngeren Bürgerinnen und Bürger soll Memmingen attraktiver werden: Darauf zielen einige Projekte der Stadt ab. So tüftelten im November 2019 die Jungen und Mädchen bei der Sitzung des Kinderparlaments an einer Liste von neuen Spielgeräten für die Altstadt. Auch an mehreren anderen Stellen im Stadtgebiet soll etwas für Kinder entstehen. Wo sich derzeit etwas tut und wie bei den einzelnen Projekten der Stand der Dinge ist, hat die Memminger Zeitung bei der Stadt erfragt.