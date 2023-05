Das müssen Sie über den Wochenmarkt in Memmingen wissen

Den Wochenmarkt in Memmingen gibt es schon seit über 700 Jahren. Heute stehen dort jede Woche rund 50 Händler. Alle wichtigen Informationen rund um den Markt.

16.05.2023 | Stand: 15:38 Uhr

Im Allgäu finden jede Woche ein Vielzahl von Märkten statt. Den Wochenmarkt in Memmingen gibt es bereits seit dem Jahr 1286. Aktuell findet er zwei Mal wöchentlich statt und dient vielen Memmingern nicht nur als Einkaufsmöglichkeit, sondern auch als Treffpunkt für Austausch und Geselligkeit. In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen rund um den Wochenmarkt in Memmingen:

Wann ist der Wochenmarkt in Memmingen?

Wo findet der Wochenmarkt in Memmingen statt?

Welche Stände gibt es auf dem Wochenmarkt in Memmingen?

Wo kann man in der Nähe des Wochenmarktes in Memmingen parken?

Welche Märkte finden noch in Memmingen statt?

Wann ist der Wochenmarkt in Memmingen?

Der Wochenmarkt in Memmingen findet jeden Dienstag und Samstag statt. Zwischen dem 1. April und 31. Oktober hat der Markt zwischen 7 und 12.30 Uhr geöffnet und in den restlichen Monaten von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Wo findet der Wochenmarkt in Memmingen statt?

In Memmingen findet der Wochenmarkt im Herzen der Altstadt, auf dem Marktplatz statt. Wenn dort Veranstaltungen, wie beispielsweise der Fischertag, stattfinden wird der Markt aktuell auf den Hallhof verlegt.

Welche Stände gibt es auf dem Wochenmarkt in Memmingen?

Insgesamt bieten aktuell rund 50 Händlerinnen und Händler ihre Waren auf dem Wochenmarkt in Memmingen an. Zu ihren Produkten gehören unter anderem:

Obst und Gemüse

Geflügel und Wurst

Fisch

Back- und Teigwaren

Eier

Käse

Gewürze

Kräuter

Honig

Marmeladen

Blumen und Pflanzen

Hinzu kommen saisonale Stände, die beispielsweise Spargel, Pilze oder Beeren im Angebot haben. Außerdem gibt es drei Imbiss-Stände, die Besucherinnen und Besucher zu einer kleinen Pause einladen.

Wo kann man in der Nähe des Wochenmarktes in Memmingen parken?

In der Nähe des Marktplatzes gibt es einige kostenpflichtige Parkmöglichkeiten. Dazu gehören der Parkplatz an der Rathausgasse, der Parkplatz am Hallhof oder das Parkhaus an der Krautstraße. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere öffentliche Parkplätze in Memmingen.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Markt fahren möchte, kann beispielsweise den Bus bis zur Haltestelle Weinmarkt (etwa drei Minuten zu Fuß bis zum Markt) oder bis zur Haltestelle Luginsland (ebenfalls etwa drei Minuten Fußweg) nehmen.

Welche Märkte finden noch in Memmingen statt?

Einmal im Jahr findet der Memminger Jahrmarkt statt, der zusammen mit dem zeitweise parallel stattfindenden Krämermarkt der größte Innenstadtjahrmarkt Süddeutschlands ist.

Im Frühling wird in Memmingen das Fest "Memmingen blüht" mit einem großen Frühlingsmarkt in der ganzen Innenstadt gefeiert.

Außerdem finden in Memmingen regelmäßig sogenannte Streetfood-Märkte statt.