IHK: Industrie nicht an hohen Inzidenzwerten in Memmingen schuld

Warum sind die Inzidenzwerte in Memmingen so hoch? Das könnte an der Industrie liegen, wurde gemutmaßt. Ein Experte nennt nun Gründe, die dagegen sprechen.

26.05.2021 | Stand: 18:02 Uhr

Kann der hohe Inzidenzwert in Memmingen auch damit erklärt werden, dass die Stadt viel Industrie hat? Produktionsmitarbeiter können nicht von zuhause aus arbeiten, sind also einer höheren Gefahr ausgesetzt, sich anzustecken. Dass dies ein Faktor für die schlechten Memminger Werte sein könnte, wurde während der Pressekonferenz des Corona-Koordinationsteams der Stadt gemutmaßt.

Gestern hatte Memmingen immer noch den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in Deutschland – obwohl er stark zurückgegangen ist: Dienstag lag er bei 195, gestern bei 161 (Quelle: RKI, Stand: Mittwoch).

An der Industrie kann es nicht liegen, sagt Markus Anselment, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben. Die Industrie- und Handelskammer sei in engem Kontakt mit den Industriebetrieben in Memmingen. Sie berate sie beispielsweise, wenn es um verstärkte Hygiene in den Unternehmen gehe und darum, wie die Corona-Regeln an den Arbeitsplätzen eingehalten werden können (diese Corona-Regeln gelten derzeit in Memmingen). Die Betriebe geben Masken an ihre Mitarbeiter aus, zwei Mal pro Woche Coronatests und überprüfen die Abstandsregeln, zählt Markus Anselment einige der Maßnahmen auf.

Ein Hotspot innerhalb Memminger Unternehmen sei ihm nicht bekannt. Schon aus einem Grund achteten Industriebetriebe darauf, dass sich die Mitarbeiter nicht gegenseitig anstecken: wegen der hohen Kosten eines Produktionsausfalls. „Die Industrie tut alles, um zu verhindern, dass ihre Produktion lahm gelegt wird“, sagt Anselment. Denn wenn ein Mitarbeiter infiziert sei, müssten oftmals viele weitere in Quarantäne geschickt werden. Und das würde für den Betrieb teuer werden. In vielen Firmen würden zudem Teams gebildet. Bestehe beispielsweise eine Abteilung aus 20 Mitarbeitern, könne sie in vier Fünferteams geteilt werden. So werde das Ansteckungsrisiko noch einmal minimiert. Das funktioniere teilweise auch in der Produktion.

Lesen Sie auch: Hohe Inzidenzwerte in Memmingen: Einzelhändler ärgern sich über Fehlverhalten

Lesen Sie auch

7-Tage-Inzidenzwerte Wieso hat Memmingen die höchste Inzidenz in Deutschland? - Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was ebenfalls dagegen spreche, dass die Ursache für die hohen Inzidenzwerte in den Industrieunternehmen zu suchen ist: ein Blick nach Lindau, wo einige Großunternehmen angesiedelt sind. Auf die Einwohnerzahl bezogen gebe es dort mehr Arbeitsplätze in der Industrie als in Memmingen, sagt Anselment. Zwar fließen die Corona-Werte der Stadt Lindau in die des Landkreises Lindau ein. Der Inzidenzwert lag dort gestern bei 26,8. Dennoch würde diese Zahl „durch die Decke gehen“, wenn die Industrie ein Indikator für hohe Inzidenzwerte wäre. In Lindau so niedrig, in Memmingen so hoch – woran könnte es also liegen? Markus Anselment: „Das kann man manchmal nicht erklären.“