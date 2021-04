Woher kommt die Trachtenverdrossenheit?

Brauchtum und Traditionen haben ihren Platz in Memmingen. Doch wie steht es um den Trachten-Verein Memmingen?

23.04.2021 | Stand: 18:22 Uhr

Brauchtum und Tradition bieten Heimatgefühl und Identität, sie können verwurzeln. Wer bin ich und wo komme ich her? Was macht meine Heimat aus? Aber die Idee, die Geschichte und die kulturelle Vielfalt eines Ortes zu wahren, zu feiern und ihr zu gedenken, manifestiert sich in Vereinen, die das Brauchtum ehren. Einer Tradition lebendig gedenken, das ist der Lebenszweck vieler traditioneller Vereine.

Und wenngleich die Globalisierungsprozesse weitervoranschreiten (und damit häufig der Verlust vieler lokal-kultureller Traditionen), ist es doch erfreulich zu sehen, wie viele (junge) Menschen sich gerade in Memmingen weiterhin in solchen Vereinen engagieren wollen. Fischertag, Kinderfest, Wallenstein - alles lebendige Traditionen, welche von Memmingern in jedem Alter mitgetragen werden. Es mutet seltsam an, dass ausgerechnet der Trachtenverein hier nicht Fuß fassen kann. Liegt es tatsächlich nur an der mangelnden historischen Tracht-Tradition von Memmingen? Oder hat sich der Verein bereits ein Stück weit selbst aufgegeben?

Woher kommt das Nachwuchs-Problem im Trachten-Verein Memmingen?

Denn ein Nachwuchs-Problem ist kein Problem, welches über Nacht aus dem Boden wächst. Es kommt schleichend und wird über die Jahre immer dringender und offensichtlicher und führt letztendlich zum Verwelken eines Vereins. Auch wenn man sich als Trachtenverein den Traditionen widmet, sollte man sich trotzdem den Mechanismen der Moderne bedienen. Wie wäre es beispielsweise mit einer Internetseite? Hätte man der Überalterung durch zeitgemäßere und ambitioniertere Maßnahmen entgegentreten können, vielleicht durch Auftritte an Schulen oder Projekten mit Kindern? Der Verein besitzt ein Vereinsheim, einen Versammlungsort mit Bühne und Biergarten, eigentlich eine attraktive Möglichkeit für junge Leute (Corona sei hier mal ausgenommen). Ob die Schuld am Vereinssterben nur in der Vergangenheit zu finden ist, bleibt daher zu bezweifeln. Doch noch besteht Hoffnung für den Fortbestand des Vereins.

Vielleicht findet sich ja noch der ein oder andere Memminger, der für den Trachtenverein musikalisch oder sportlich aktiv wird und voller Stolz beispielsweise die Steinheimer Tracht trägt.

