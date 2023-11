Wohnen für Jung und Alt: Das ist ein Kernthema in Holzgünz

Der Ortsteil Schwaighausen soll sich entwickeln und dabei seinen Charakter bewahren. Auch ein Vorhaben zur Tagespflege für Senioren beschäftigt die Gemeinde.

16.11.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wie soll die Zukunft von Schwaighausen aussehen: Ein städtebauliches Entwicklungskonzept für den Ortsteil war eines der zentralen Themen der Holzgünzer Bürgerversammlung im gut gefüllten Hoschmi-Stadl. Prägendes Ziel ist laut der Planerin Miriam Voit vom Planungsbüro Daurer & Hasse die Schaffung von Wohnraum für alle Generationen: für Senioren genauso wie für junge Familien, denen ebenfalls ein Verbleib im Ort ermöglicht werden soll. Dabei gehe es auch um die Sanierung und Reaktivierung von ungenutzten und leerstehenden Gebäuden sowie um deren energetische Instandsetzung. Handlungsdruck entsteht Voit zufolge hierbei dadurch, dass sich Eigentümerverhältnisse ändern.

Siedlungsbild und alte Höfe in Schwaighausen sollen bewahrt werden

Angestrebt wird auch, die Infrastruktur bei Pflegeangeboten für Senioren zu verbessern. Allerdings sei es so, dass sich nur wenige Flächen innerhalb der Gemeinde dafür eignen. Im Fokus steht auch der Erhalt des Altorts und der ortsbildprägenden Strukturen. Miriam Voit führte als Beispiel die Höfe und das ursprüngliche Siedlungsbild entlang der Memminger Straße, Unterharter Straße, Schwaigstraße und Gartenstraße an. Dabei handle es sich um große Gebäude mit steilem Satteldach und meist zwei Geschossen bis zur Traufkante, einer klaren Fassadengliederung, stehenden Fensterformaten und Fensterläden. „Diese prägenden Raumkanten und Kubaturen machen den Charakter von Schwaighausen aus und sollten erhalten werden.“

Gedanken machen könne man sich auch über eine sinnvolle Nachverdichtung. Markant für den Ortsteil seien auch viele Bäume, die allerdings meist auf privatem Grund stehen. Beim weiteren Vorgehen soll laut Miriam Voit zunächst eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange durchgeführt werden. Darauf sollen die Abwägung durch den Gemeinderat und der Beschluss eines städtebaulichen Konzepts folgen. Bürgermeister Franz Rolla fügte an, dass das gleiche Verfahren zur Entwicklung eines städtebaulichen Konzepts auch für den Hauptort Holzgünz durchgeführt werde. (Lesen Sie auch: Solarpark bei Schwaighausen geht in Betrieb)

Kindergarten wird erweitert: Bauarbeiten sollen im Frühjahr starten

Mit Blick auf neue Projekte steht die Erweiterung des Kindergartens ganz oben auf der Agenda. Franz Rolla berichtete, dass der Baubeginn bereits im Frühjahr des kommenden Jahres stattfinden soll. Der Zeitplan sei sportlich. Bereits im Herbst 2024 sollen die neuen Räume bereitstehen.

An den beiden, idyllisch gelegenen Weihern am Ortsrand von Holzgünz entsteht derzeit ein neuer Mehrgenerationenplatz. Dieses Projekt war nun eines der wichtigen Themen bei der Bürgerversammlung. Bild: Armin Schmid

Das Feuerwehrhaus entspricht laut Bürgermeister nicht mehr den gegenwärtigen technischen Anforderungen. Man werde daher um einen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses nicht herumkommen. Ein geeigneter Standort ist auch bereits gefunden. Gebaut werden könnte in unmittelbarer Nähe zum Hoschmi-Stadl. Rücklagen für dieses Vorhaben hat der Gemeinderat bereits gebildet. Die Gesamtkosten müssen laut Bürgermeister mit rund einer Million Euro veranschlagt werden.

Einrichtung für Tagespflege: Gemeinde will das Projekt weiterverfolgen

Das Projekt Schwaighöfe hänge noch etwas in der Luft. Geplant waren hier mehr als 30 Wohneinheiten und ein Tagespflegebereich. Das Vorhaben sei durch den Rückzug des Investors ins Wasser gefallen. Franz Rolla fügte an, dass die Gemeinde das Areal für rund 1,2 Millionen Euro erworben hat. „Auch deshalb, weil wir da keine unerwünschte Nutzung wollten.“ Letztlich sei es so, dass man an einer Tagespflegeeinrichtung mit rund 15 Betreuungsplätzen festhalten will. Ob man bei den Wohnungen auf reines Seniorenwohnen abzielt oder ob auch andere Wohnformen zulässig sein werden, sei noch nicht entschieden. Das Projekt selbst wolle man weiter vorantreiben und unter Umständen einen anderen Bauträger mit ins Boot holen.

Eine überraschende Wende habe es beim Breitbandausbau gegeben. Die Infrastruktur (Leerrohre) habe nicht die Firma Leonet erworben, sondern die Telekom. Das Unternehmen strebe einen eigenwirtschaftlichen Ausbau an. Zunächst sei es der Telekom nun nicht gelungen, ein Tiefbauunternehmen zu finden. Die Auftragsbücher der betreffenden Firmen seien voll. Wann es gelingt, die Leerrohre mit Glasfaser zu füllen, lasse sich derzeit nicht genau sagen. Voran geht es indes mit einem Mehrgenerationenplatz, der an den Weihern in der Nähe des Hoschmi-Stadels entstehen soll. Die Erdarbeiten sind laut dem Bürgermeister bereits so gut wie abgeschlossen.