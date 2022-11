Hier sollen in Memmingen 164 neue Wohnungen entstehen - was sonst noch geplant ist

Der Memminger Bauausschuss spricht sich für den Siegerentwurf für das neue Wohngebiet an der Allgäuer Straße aus. Was geplant ist und wie es weitergehen soll.

11.11.2022 | Stand: 18:07 Uhr

Mit einem der größten Wohnbauprojekten der vergangenen Jahre hat sich der Memminger Bau- und Umweltausschuss beschäftigt. Am südlichen Ortsausgang könnten an der Allgäuer Straße auf einer rund fünf Hektar großen Fläche insgesamt 164 Wohneinheiten entstehen – 54 davon öffentlich gefördert. Ein Realisierungswettbewerb, an dem insgesamt 16 Architekturbüros teilgenommen hatten, hat bereits stattgefunden. Der erste Preis ging, wie berichtet, an die Holl Wieden Partnerschaft aus Würzburg und Joma Landschaftsarchitektur aus Bamberg. Um weitere Schritte in die Wege leiten zu können, fehlte bislang noch die Zustimmung des Bauausschusses.

