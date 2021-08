„Bester Stellplatz in der Gegend“ - Gute Bewertungen für Wohnmobil-Fläche in Memmingen

Der Memminger Wohnmobilstellplatz wird von Nutzern der Fachzeitschrift ProMobil bewertet

30.08.2021 | Stand: 13:45 Uhr

Der Wohnmobilstellplatz in Memmingen ist beliebt. Viele Camper auf Durchreise nutzen ihn, aber auch immer mehr, die sich die Stadt anschauen wollen (wir berichteten). Im Onlineportal der unter Wohnmobilisten bekannten Zeitschrift ProMobil ist in der Stellplatzübersicht auch der Memminger zu finden. Nutzer können ihn dort bewerten. Mit einer Gesamtbewertung von 3,5 von 5 Sternen liegt er im guten Mittelfeld. Abzüge geben viele Nutzer wegen des Lärms des Schumacherrings. Die Gesamtbewertung wird aber auch von älteren Rezensionen gedrückt, in denen damalige defekte Ver- und Entsorgungsanlagen bemängelt werden.

5 Sterne vergibt dieser Nutzer: „Der Stellplatz ist in Ordnung, auch der Preis. WC circa 150 Meter entfernt. Sat-Empfang fast auf allen Plätzen.“

5 Sterne: „Bester Stellplatz in der Gegend.“

4 Sterne: „Der Stellplatz hat 18 relativ große Plätze.“

3 Sterne: „Der Stellplatz (...) ist auf den ersten Blick perfekt. In zehn Minuten durch einen schönen Park ist man an der Stadtmauer und fast schon mitten drin in Memmingen. In die andere Richtung kommt man auf weitere Teile der ehemaligen Landesgartenschau (...). Was dann doch nur 3 Sterne ausmacht, ist die auch nachts noch gut befahrene Straße, die direkt am Stellplatz vorbeiführt (...). Der Stellplatz ist somit leider durchaus laut. (...) Die Ausstattung ist gepflegt. Der ein oder andere weitere Abfallbehälter zur Mülltrennung wäre schön.“

5 Sterne: „Ein soweit guter Stellplatz, die Straße ist etwas laut, aber es geht schon, soweit alles da, was zum Auffüllen/Entsorgen gebraucht wird. Preis-Leistung okay.“

Neben dieser Sterne-Benotung gibt es auch Bewertungen auf Google. Dort bekommt der Memminger Stellplaltz 3,9 von 5 Sternen. Derzeit gibt es dort 199 Bewertungen.