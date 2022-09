Memmingen: Wenn der Park-Automat den Geldschein nicht mehr her gibt

Memmingen wird von Reisenden wegen eines Parkschein-Automats am Wohnmobilstellplatz kritisiert. Gleichzeitig gibt es für Reisemobile einen neuen Service.

15.09.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Die beiden Männer ärgern sich. Gerade haben sie einen Zehn-Euro-Schein in den Parkautomaten des Wohnmobilstellplatzes in Memmingen geworfen. Sie möchten eine Nacht dort stehen bleiben, bevor sie nach Italien weiterreisen. Das kostet sieben Euro. Doch der Automat gibt weder Wechselgeld noch Ticket heraus. Stattdessen behält er den Schein. Heraus kommt ein Zettel, auf dem steht, dass sie sich an die Stadtkasse wenden sollen, um das Geld zurückzuerhalten. Den Freunden Bruno Hilbig und Eitel Kraft aus dem Raum Bielefeld sind die Fragezeichen im Kopf anzumerken.

Parkautomat in Memmingen kaputt: "Wirklich keine schöne Situation"

„Das ist wirklich keine schöne Situation“, sagt Doreen Seeberger, Leiterin der Tourist-Information Memmingen. Und die Stadträte des Finanz- und Hauptausschusses hören ihr zu. Die Sitzung findet am Dienstagnachmittag statt, etwa eineinhalb Stunden vor dem Versuch der beiden Männer, am Stellplatz ein Ticket zu ziehen. Das Problem mit dem Parkautomaten gebe es schon seit Jahren. Dafür werde die Stadt immer wieder kritisiert – und sie erhalte dafür schlechte Bewertungen in Online-Portalen, in denen sich Wohnmobilisten austauschen. „Dabei brauchen wir uns nicht zu verstecken mit unserem Wohnmobilstellplatz“, sagt Seeberger. Die Fläche an der Colmarer Straße sei zwar nicht die neueste, aber von Grün umgeben, direkt am Stadtpark Neue Welt und recht nah an der Innenstadt gelegen. Die Stadt müsse also handeln. Deshalb bittet sie die Stadträte, einem neuen Preismanagement zuzustimmen. Damit könnten Probleme gelöst werden:

Neue Preise, längerer Aufenthalt: Bisher kostet ein Tag sieben Euro, zwei Tage kosten 14 Euro, drei Tage 21 Euro. Künftig soll ein Tag zehn Euro kosten, zwei Tage sollen 15 Euro kosten und drei Tage 20 Euro. Bei drei Tagen Aufenthalt sparen die Gäste zehn Euro. Das könne manch einen motivieren, drei Tage in Memmingen zu bleiben, hier Essen zu gehen und einzukaufen. Mit der Erhöhung von sieben auf zehn Euro für einen Tag werde der Preis zudem dem Niveau anderer Stellplätze im Allgäu und Unterallgäu und den allgemein steigenden Kosten etwa für Energie angepasst. Camping boomt weiter: Diese Campingplätze gibt es im Allgäu

Höhere Einnahmen: 2019, also vor Corona, hat die Stadt über den Wohnmobilstellplatz 27.427 Euro eingenommen. Das sind 3918 Übernachtungen. Weil der Ein-Tagesaufenthalt künftig zehn statt sieben Euro kosten soll, rechnet Seeberger mit höheren Einnahmen. Für ihre Berechnung hat sie die Übernachtungszahl von 2019 als Grundlage genommen. So könnten 31.500 Euro in die Kasse fließen – wenn ein Drittel der Besucher einen Tag bleibt, ein Drittel zwei Tage, ein Drittel drei Tage.

Wohnmobil-Stellplatz in Memmingen: Sensoren spüren, wenn geparkt wird

Digitalisierung des Platzes: Mit den Mehreinnahmen könnten die Kosten für die Digitalisierung des Platzes gedeckt werden: Zu Beginn dieses Jahres wurden in alle 18 Stellplätze Sensoren eingebaut. Sobald ein Wohnmobil auf einen der Plätze fährt, registriert der Sensor das. Automatisch wird auf der Internetseite der Memminger Tourist-Information angezeigt, wie viele Stellplätze nun noch frei sind.

Andere Preise, aber altes Problem? Wer nun einen 20-Euro-Schein in den Automaten steckt, aber nur einen Tag bleiben möchte, was zehn Euro kostet, spuckt das Gerät dann die restlichen zehn Euro aus? Das will in der Sitzung Joachim Linse von den Grünen wissen. Nein, heißt es bei der Verwaltung. Das Problem mit Scheinen bestehe weiterhin. Aber: Kommendes Jahr werde es einen neuen Park-Automaten geben, sagt Doreen Seeberger. An dem werde dann auch mit Karte gezahlt werden können.

Kaum Interesse an Parktickets per Handy-App

Zahlen per App: Das ist bereits möglich. In Memmingen, also auch am Automaten des Stellplatzes, können mit verschiedenen Apps, die auf das Smartphone geladen werden müssen, Parkgebühren bezahlt werden. Doch nur sehr wenige Wohnmobilisten nutzten diese Möglichkeit, heißt es in der Verwaltung. Camper Bruno Hilbig möchte diese Art des Bezahlens auch nicht nutzen. Überall würden andere Apps fürs Bezahlen der Parktickets angeboten. So viele verschiedene möchte er auf seinem Handy nicht haben – zumal auch alle unterschiedlich funktionierten. Doreen Seeberger versteht das: Die Barriere, eine Park-App herunterzuladen, sei hoch, wenn sie nur einmal benötigt werde. Und wenn auf einer Reise überall eine andere App benötigt werde, sinke die Bereitschaft noch weiter. Diese Apps helfen Ihnen beim Urlaub im Allgäu.

Der Beschluss: Der Finanz- und Hauptausschuss stimmte für das neue Preismanagement.

Wie es für Hilbig und Kraft ausging: Die beiden Camper aus dem Raum Bielefeld holten sich ihre zehn Euro nicht von der Stadtkasse ab. Die war gegen 18 Uhr, als sie auf dem Stellplatz standen, geschlossen. Und am nächsten Tag wollten sie früh aufbrechen und nicht warten, bis die Stadtkasse öffnet.

