„Memminger Pfahlbauten“: Hier entstehen 78 Wohnungen samt Bewohner-Treff

Siebendächer stecken fast 20 Millionen Euro in Großprojekt samt Bewohner-Treff hinter Stadtgärtnerei. Was Miete kostet und warum es „Kümmerer“ geben wird.

09.08.2021 | Stand: 11:51 Uhr

In einer Wohnanlage leben, die über einen Gemeinschaftsbereich verfügt und von einem Quartiersmanager betreut wird, ist in Memmingen schon in naher Zukunft möglich. Der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Dietrich machte während des Richtfestes deutlich, dass die Siebendächer Baugenossenschaft dieses für Memmingen noch einzigartige Wohnkonzept mit dem Projekt „Wohnen in der neuen Lisztstraße“ in die Realität umsetzen wird. Schwierigkeiten bereitete allerdings der Baugrund.

Letztlich sollen bis zum Frühjahr nächsten Jahres 78 genossenschaftliche Wohnungen verteilt auf vier Gebäude mit drei bis vier Vollgeschossen bezugsfertig sein. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 54 und 90 Quadratmeter. Die kalkulierten Baukosten für die Wohnanlage, die auf einem 7700 Quadratmeter großen Grundstück entsteht, das die Siebendächer Baugenossenschaft im Jahr 2019 von der Stadt Memmingen erwerben konnte, liegen bei rund 19,5 Millionen Euro.

Miete beginnt bei 5,60 Euro je Quadratmeter

„Das ist ein weiterer Beitrag der Siebendächer zur attraktiven Stadtentwicklung im Memminger Osten“, betonte Vorstand Markus Sonntag. Letztlich habe man sich entschieden im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus insgesamt 49 Wohnungen über eine öffentliche Förderung der Regierung von Schwaben einkommensorientiert zu errichten. Die Mieten für die geförderten Wohnungen sollen zwischen 5,60 und 7,60 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche plus Nebenkosten liegen. „In ruhiger stadtnaher Lage entsteht energieeffizienter und bezahlbarer Wohnraum.“ Insgesamt belasten hohe Mietenderzeit den Wohnungsmarkt.

Innerhalb von zehn Jahren hat die Siebendächer laut Sonntag mit einer Investitionssumme von rund 54 Millionen Euro insgesamt 220 Wohnungen gebaut. Architekt Helmut Schedel sprach von den Memminger Pfahlbauten und erläuterte, dass aufgrund des schlechten Baugrunds bis in vier Meter Tiefe eine Pfahlgründung mit rund 450 Betonpfählen erforderlich war. Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels wurde auf den Bau einer Tiefgarage verzichtet. Entstehen werden daher 72 Garagenstellplätze auf einem Parkdeckbereich und 34 oberirdische Parkplätze.

Bewohner-Treff für Begegnungen geplant

Die Wohnanlage liegt hinter der Stadtgärtnerei und neben einem von der Stadt Memmingen neu errichteten Spielplatz, den die Siebendächer mit 30000 Euro mitfinanziert hat. Im Zentrum des Wohnquartiers befindet sich ein Bewohner-Treff, der Kommunikation und Begegnung möglich machen soll, sowie ein Büro für einen Quartiersmanager und Kümmerer, der zur Organisation von Freizeit- und Unterstützungsangeboten für die genossenschaftlichen Mieter abgestellt ist.

Memmingens Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh bekräftigte, dass die Stadt gerade ihr Gesicht verändere. Dis sei nicht nur an dieser Großbaustelle erkennbar, sondern an vielen in Umsetzung befindlichen Bauvorhaben. Diese würden deutlich machen, dass Memmingen ein gefragter Wirtschaftsstandort ist.

