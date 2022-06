Was hilft gegen den Lärm? Neue Pläne für Wohnen an der Bahnlinie

Wer an der Bahnlinie in Memmingen wohnt, muss mit Lärm rechnen. Ein neues Projekt zeigt nun Lösungen für das Problem.

24.06.2022 | Stand: 05:55 Uhr

Neues, Saniertes, Erweitertes: Nach zwei rein digitalen Veranstaltungsjahren lädt die Bayerische Architektenkammer am kommenden Wochenende, 25. und 26. Juni, wieder zu den sogenannten „Architektouren“ ein. 167 neue Vorzeigeprojekte bayerischer Architektur öffnen dann im ganzen Freistaat ihre Türen – darunter auch ein Objekt im Herzen Memmingens. Das Thema: innerstädtisches Wohnen an der Bahnlinie. Gezeigt wird die Schallschutz-optimierte Wohnbebauung an der Augsburger Straße 1, 3 und 5. Bauherrin ist die Siebendächer Baugenossenschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.