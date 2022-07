Großeinsatz in Wolfertschwenden: Geldautomat der Sparkasse gesprengt - LKA ermittelt

Wieder ist im Allgäu ein Geldautomat gesprengt worden. Heute Nacht haben Unbekannte den Sparkassen-Automaten in Wolfertschwenden gesprengt. Das LKA ermittelt.

06.07.2022 | Stand: 08:50 Uhr

Schon wieder ist im Unterallgäu ein Geldautomat gesprengt worden. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mitteilt, haben Unbekannte heute Nacht den Geldautomaten der Sparkasse Wolfertschwenden mit Sprengstoff zerstört.

Die Täter konnten anschließend mit einem dunklen Auto "vermutlich in Richtung" der Autobahn A7 flüchten. Bei dem Automaten handelt sich um ein in der Sparkassen-Filiale verbautes Gerät - der Vorraum der Sparkasse wurde massiv zerstört.

Nach Angaben eines LKA-Sprechers erbeuteten die Täter auch Geld - die genaue Summe wurde nicht öffentlich gemacht. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens ist noch nichts bekannt.

Bilderstrecke

Geldautomat der Sparkasse Wolfertschwenden gesprengt

1 von 7 2 von 7 3 von 7 4 von 7 5 von 7 6 von 7 7 von 7 Gegen 3.20 Uhr heute Nacht wurde der Geldautomat in Wolfertschwenden gesperrt. Ermittler sichern am Mittwochmorgen (6. Juli 2022) die Spuren am Tatort. Bild: Franz Kustermann Gegen 3.20 Uhr heute Nacht wurde der Geldautomat in Wolfertschwenden gesperrt. Ermittler sichern am Mittwochmorgen (6. Juli 2022) die Spuren am Tatort. Bild: Franz Kustermann 1 von 7 Bild: Franz Kustermann Bild: Franz Kustermann

In den vergangenen Monaten hatte es vor allem rund um Memmingen und im Unterallgäu eine ganze Serie von Geldautomaten-Sprengungen gegeben. Die Täter nutzen dabei laut Polizei die günstige Lage vieler Ortschaften nahe der Autobahnen.

Geldautomat in Wolfertschwenden gesprengt - das sagt die Polizei

Die Tat in Wolfertschwenden heute ereignete sich laut Mitteilung gegen 3.20 Uhr am frühen Mittwochmorgen. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des LKA in München stattfinden.

Lesen Sie auch

Tatort nahe der A7 Unbekannte sprengen Geldautomaten in Woringen: Reisten die Täter aus den Niederlanden an?

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen und bitten um Mithilfe:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Hauptstraße beziehungsweise in Wolfertschwenden verdächtige Personen aufgefallen?





Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?





Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089/1212–0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Serie von gesprengten Geldautomaten in der Region - Fälle in Bayern verdoppelt

Laut LKA-Bilanz sind im ersten Halbjahr 2022 in Bayern doppelt so oft Geldautomaten in die Luft gesprengt worden wie im Vorjahreshalbjahr. Es ist der 13. Vorfall dieser Art in Bayern in diesem Jahr.

Der Automat war nach Angaben der Ermittler im Raum einer Bankfiliale verbaut, der bei der Explosion massiv zerstört wurde. Nach Angaben eines BLKA-Sprechers konnten die Täter auch Geld erbeuten - zur Summe wollte er sich aber nicht äußern. Die Ermittler suchen nun Augenzeugen.

In unserer Region gab es - ohne den Vorfall in Wolfertschwenden heute - heuer bereits zwei Fälle in und um Memmingen:

25. Mai 2022: Gegen 3 Uhr morgens sprengen Unbekannte den Geldautomaten der Raiffeisenbank in Woringen im Unterallgäu. Den Tätern gelingt die Flucht. Wie viel Geld sie dabei erbeuten, teilt die Polizei nicht mit. Der Sachschaden ist enorm.

2. Februar 2022: Großeinsatz in der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet Nord in Memmingen: Dort sprengen Unbekannte nachts gegen 3.30 Uhr einen Geldautomaten der Sparkasse im Eingangsbereich des V-Markts. Auch hier teilt die Polizei nichts zur Höhe der Beute mit, der Sachschaden wurde auf 40.000 bis 50.000 Euro geschätzt.

Für Aufsehen sorgte im November 2021 überdies eine Geldautomaten-Sprengung in Heimertingen bei Memmingen nahe der Auffahrt zur A7. Mehr Fälle von Geldautomaten-Sprengungen im Allgäu in der Chronologie hier.