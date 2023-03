Im Unterallgäu haben sich Einbrecher zunutze gemacht, dass Bewohner in Woringen nachts nicht zuhause waren. So viel haben die Unbekannten gestohlen.

29.03.2023 | Stand: 13:20 Uhr

In Woringen (Landkreis Unterallgäu) sind bislang Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Haus eingebrochen. Laut Polizei waren die Bewohner zu dem Zeitpunkt nicht zuhause.

Einbruch in Woringen: Tatverdächtige stehlen im Wert von 1000 Euro

Anschließend flohen die Tatverdächtigen entlang des Waldrandes in Richtung Süden. Gestohlen wurden nach Angaben der Beamten Geld und Gegenstände im Wert von etwa 1000 Euro.

Die Polizei Memmingen bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter 08331/100-0 zu melden.

